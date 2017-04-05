Дубль Жермена принёс «Монако» победу над «Лиллем» в четвертьфинале Кубка Франции
«Монако» одержал победу над «Лиллем» в матче ¼ финала Кубка Франции. Встреча прошла в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 2:0.
Дубль в составе монегасков оформил нападающий Валер Жермен. Гости с конца первой половины матча играли вдесятером
«Монако» вышел в полуфинал Кубка Франции, «Лилль» покинул турнир. Ранее в ½ финала пробился «Генгам». В оставшихся матчах Кубка «Авранш» сыграет с «ПСЖ», а «Анже» встретится на своём поле с «Бордо».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter