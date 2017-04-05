Дубль Жермена принёс «Монако» победу над «Лиллем» в четвертьфинале Кубка Франции

Дубль в составе монегасков оформил нападающий Валер Жермен. Гости с конца первой половины матча играли вдесятером из-за удаления Карлана Аркуса, но на 94-й минуте забили гол престижа усилиями Анвара Эль-Гази.



«Монако» вышел в полуфинал Кубка Франции, «Лилль» покинул турнир. Ранее в ½ финала пробился «Генгам». В оставшихся матчах Кубка «Авранш» сыграет с «ПСЖ», а «Анже» встретится на своём поле с «Бордо».