«Лацио» вышел в финал Кубка Италии по футболу

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В составе победителей забитыми мячами отметились Стефан Эль-Шаарави (43-я минута) и Мохамед Салах (66, 90). У гостей отличились Сергей Милинкович-Савич (37) и Чиро Иммобиле (56). Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Лацио».

В финале турнира, который состоится 2 июня, «Лацио» встретится с победителем противостояния между «Наполи» и «Ювентусом».