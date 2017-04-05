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5 апреля 2017, 0:07 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Лацио» вышел в финал Кубка Италии по футболу

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. «Лацио» в гостях проиграл «Роме» со счетом 2:3 в ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу, однако смог по сумме двух встреч выйти в финал турнира.

По сумме двух матчей римская команда была сильнее другого столичного клуба — <span class=error>Ромы</span> Увеличить
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В составе победителей забитыми мячами отметились Стефан Эль-Шаарави (43-я минута) и Мохамед Салах (66, 90). У гостей отличились Сергей Милинкович-Савич (37) и Чиро Иммобиле (56). Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Лацио».

В финале турнира, который состоится 2 июня, «Лацио» встретится с победителем противостояния между «Наполи» и «Ювентусом».

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