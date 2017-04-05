«Лацио» вышел в финал Кубка Италии по футболу
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. «Лацио» в гостях проиграл «Роме» со счетом 2:3 в ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу, однако смог по сумме двух встреч выйти в финал турнира.
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В составе победителей забитыми мячами отметились Стефан
В финале турнира, который состоится 2 июня, «Лацио» встретится с победителем противостояния между «Наполи» и «Ювентусом».
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