Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29316602/
5 апреля 2017, 0:09 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Лионель Месси: Я пожертвовал многим ради карьеры

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в интервью мексиканской версии журнала Esquire заявил, что пожертвовал многим ради карьеры. Также форвард добавил, что понимает болельщиков сборной Аргентины.

Нападающий Барселоны <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> в интервью мексиканской версии журнала Esquire заявил что пожертвовал многим ради карьеры. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Чтобы стать высококлассным футболистом, мне приходилось многим жертвовать, но не большим, чем любому мужчине, который работает, чтобы обеспечить достойную жизнь для своей семьи, — сказал Месси. — С самого детства я жил вне дома, без семьи, братьев и друзей. Было трудно, но я сделал свой выбор.

Критика меня не волнует, все знают, что сейчас футболисты постоянно находятся под давлением. Я понимаю болельщиков сборной Аргентины, которые просят выиграть какой-нибудь титул, но мы сами хотим этого не меньше, чем они.

Сборная Аргентины
Новости Матчи Состав Статистика
Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
01 апреля

Слуцкий возвращается в Россию и создает новую команду

"Продавец машин полгода от имени Тарасова комментировал развод с Бузовой"

Стадион на Крестовском строят рабы из КНДР