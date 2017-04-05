Лионель Месси: Я пожертвовал многим ради карьеры

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— Чтобы стать высококлассным футболистом, мне приходилось многим жертвовать, но не большим, чем любому мужчине, который работает, чтобы обеспечить достойную жизнь для своей семьи, — сказал Месси. — С самого детства я жил вне дома, без семьи, братьев и друзей. Было трудно, но я сделал свой выбор.