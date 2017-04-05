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5 апреля 2017, 0:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лестер» обыграл «Сандерленд», одержав пятую подряд победу в АПЛ

«Лестер Сити» одержал победу над «Сандерлендом» в матче 31-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась со счётом 2:0.

<span class=error>Лестер</span> Сити одержал победу над Сандерлендом в матче 31-го тура чемпионата Англии. Увеличить
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Голы в составе «лис» во втором тайме забили форварды Ислам Слимани и Джейми Варди. «Лестер» одержал пятую подряд победу в Премьер-лиге — все они были добыты после увольнения главного тренера Клаудио Раньери.

В других матчах тура «Уотфорд» обыграл «Вест Бромвич Альбион» (2:0), а «Бёрнли» минимально одолел «Сток Сити» (1:0).

4.04.2017 21:45 основной раунд: 31-й тур King Power Stadium
Лестер 2:0 Сандерленд
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Крейг Шекспир Дэвид Мойес
Голы
69′ Ислам Слимани (М. Олбрайтон) 19
78′ Джейми Варди (М. Олбрайтон) 9
Составы
Каспер Шмайхель 1
Роберт Хут 6
Дэнни Симпсон 17
Кристиан Фукс 28
Йоан Беналуан 29
Дэнни Дринкуотер 4
Рияд Махрез 26
Джейми Варди 9
62′ Демарэй Грэй 22
Марк Олбрайтон 11
82′ Уилфред Ндиди 25
Энди Кинг 10
62′ Синдзи Окадзаки 20
Ислам Слимани 19
13 Джордан Пикфорд
2 Билли Джонс
3 Брайан Овьедо
4 Джейсон Денайер
23 Ламин Коне
17 Дидье Ндонг
9 Фабио Борини
18 Джермейн Дефо
6 Ли Каттермоул 73′ 35′
10 Вахби Хазри
7 Себастьян Ларссон 73′
28 Виктор Аничебе
8 Джек Родуэлл 80′
24 Даррон Гибсон
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 15
8 Удары в створ 3
5 Угловые 6
12 Фолы 13
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Грэм Скотт (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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