«Лестер» обыграл «Сандерленд», одержав пятую подряд победу в АПЛ

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Голы в составе «лис» во втором тайме забили форварды Ислам Слимани и Джейми Варди. «Лестер» одержал пятую подряд победу в Премьер-лиге — все они были добыты после увольнения главного тренера Клаудио Раньери.



В других матчах тура «Уотфорд» обыграл «Вест Бромвич Альбион» (2:0), а «Бёрнли» минимально одолел «Сток Сити» (1:0).