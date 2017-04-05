«Лестер» обыграл «Сандерленд», одержав пятую подряд победу в АПЛ
«Лестер Сити» одержал победу над «Сандерлендом» в матче 31-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась со счётом 2:0.
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Голы в составе «лис» во втором тайме забили форварды Ислам Слимани и Джейми Варди. «Лестер» одержал пятую подряд победу в
В других матчах тура «Уотфорд» обыграл «Вест Бромвич Альбион» (2:0), а «Бёрнли» минимально одолел «Сток Сити» (1:0).
|4.04.2017 21:45
|основной раунд: 31-й тур
|King Power Stadium
|Лестер
|2:0
|Сандерленд
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Крейг Шекспир
|Дэвид Мойес
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|15
|8
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Грэм Скотт (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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