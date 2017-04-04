«Хоффенхайм» нанес «Баварии» второе поражение в нынешнем сезоне чемпионата Германии
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. «Хоффенхайм» одержал победу над «Баварией» со счетом 1:0 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу.
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Мяч на 21-й минуте забил Андрей Крамарич. Для «Баварии» это поражение стало вторым в нынешнем сезоне первенства страны. Первое команда из Мюнхена потерпела в 11-м туре от дортмундской «Боруссии».
В турнирной таблице «Бавария» продолжает лидировать, набрав 65 очков, «Хоффенхайм» с 51 очком идет третьим.
«Бавария» в следующем туре на своем поле примет «Боруссию» из Дортмунда, «Хоффенхайм» в гостях сыграет с «Гамбургом». Обе встречи пройдут 8 апреля.
В других матчах игрового дня дортмундская «Боруссия» обыграла «Гамбург» — 3:0, «Вердер» разгромил «Шальке» — 3:0, «Кельн» оказался сильнее «Айнтрахта» — 1:0.
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4.04.2017 21:00
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основной раунд: 27-й тур
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WIRSOL Rhein-Neckar-Arena
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