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4 апреля 2017, 23:19 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Хоффенхайм» нанес «Баварии» второе поражение в нынешнем сезоне чемпионата Германии

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. «Хоффенхайм» одержал победу над «Баварией» со счетом 1:0 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Увеличить
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Мяч на 21-й минуте забил Андрей Крамарич. Для «Баварии» это поражение стало вторым в нынешнем сезоне первенства страны. Первое команда из Мюнхена потерпела в 11-м туре от дортмундской «Боруссии».

В турнирной таблице «Бавария» продолжает лидировать, набрав 65 очков, «Хоффенхайм» с 51 очком идет третьим.

«Бавария» в следующем туре на своем поле примет «Боруссию» из Дортмунда, «Хоффенхайм» в гостях сыграет с «Гамбургом». Обе встречи пройдут 8 апреля.

В других матчах игрового дня дортмундская «Боруссия» обыграла «Гамбург» — 3:0, «Вердер» разгромил «Шальке» — 3:0, «Кельн» оказался сильнее «Айнтрахта» — 1:0.

4.04.2017 21:00 основной раунд: 27-й тур WIRSOL Rhein-Neckar-Arena
Хоффенхайм 1:0 Бавария
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн Карло Анчелотти
Голы
21′ Андрей Крамарич 27
Составы
Оливер Бауманн 1
Джереми Толян 15
Беньямин Хюбнер 21
Никлас Зюле 25
Стивен Цубер 17
Надим Амири 18
Кевин Фогт 22
Андрей Крамарич 27
75′ Себастьян Руди 6
Марко Терраццино 23
62′ Карем Демирбай 13
Пирмин Швеглер 16
62′ Сандро Вагнер 14
Адам Солои 28
26 Свен Ульрайх
5 Матс Хуммельс
8 Хави Мартинес
13 Рафинья
10 Арьен Роббен
14 Хаби Алонсо
23 Артуро Видаль
29 Кингсли Коман
9 Роберт Левандовски 64′
27 Давид Алаба 75′
18 Хуан Бернат
35 Ренату Санчеш 72′
7 Франк Рибери
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 21
4 Удары в створ 6
7 Угловые 9
17 Фолы 12
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Митя Штегеманн (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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