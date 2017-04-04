«Хоффенхайм» нанес «Баварии» второе поражение в нынешнем сезоне чемпионата Германии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мяч на 21-й минуте забил Андрей Крамарич. Для «Баварии» это поражение стало вторым в нынешнем сезоне первенства страны. Первое команда из Мюнхена потерпела в 11-м туре от дортмундской «Боруссии».

Футбол Германия 2016/2017 Тур 27, 4.04.2017, 21:00 3:0 Боруссия Д Гамбург

В турнирной таблице «Бавария» продолжает лидировать, набрав 65 очков, «Хоффенхайм» с 51 очком идет третьим.

«Бавария» в следующем туре на своем поле примет «Боруссию» из Дортмунда, «Хоффенхайм» в гостях сыграет с «Гамбургом». Обе встречи пройдут 8 апреля.

В других матчах игрового дня дортмундская «Боруссия» обыграла «Гамбург» — 3:0, «Вердер» разгромил «Шальке» — 3:0, «Кельн» оказался сильнее «Айнтрахта» — 1:0.