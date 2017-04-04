Дубль Адуриса принёс «Атлетику» победу над «Эспаньолом»

В середине первого тайма Ариц Адурис открыл счет, реализовав пенальти. На 37-й минуте Адурис оформил дубль, воспользовавшись передаче Эчебарии Беньята.



«Атлетик», набравший 50 очков, поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая идущий пятым «Реал Сосьедад» на один балл и сыграв на матч больше. «Эспаньол» (43) — девятый.