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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29316120/
4 апреля 2017, 22:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дубль Адуриса принёс «Атлетику» победу над «Эспаньолом»

«Атлетик» выиграл у «Эспаньола» в матче 30-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счетом 2:0.

В середине первого тайма Ариц Адурис открыл счет, реализовав пенальти. На 37-й минуте Адурис оформил дубль, воспользовавшись передаче Эчебарии Беньята.

«Атлетик», набравший 50 очков, поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая идущий пятым «Реал Сосьедад» на один балл и сыграв на матч больше. «Эспаньол» (43) — девятый.

4.04.2017 20:30 основной раунд: 30-й тур San Mames Barria
Атлетик 2:0 Эспаньол
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Санчес Флорес Кике
Голы
17′ Ариц Адурис 20
37′ Ариц Адурис (Б. Эчеварриа) 20
Составы
Кепа Аррисабалага 26
Эмерик Ляпорт 4
Оскар Де Маркос 18
Энрик Саборит 25
27′ Йерай Альварес 27
Андер Итурраспе 8
Маркель Сусаэта 14
Ариц Адурис 20
81′ Беньят Эчеварриа 7
Микель Рико 17
73′ Эскудеро Рауль Гарсия 22
Микель Сан-Хосе 6
62′ Гоньи Икер Муниаин 10
Иньяки Уильямс 11
13 Родригес Диего Лопес
23 Диего Рейес
4 Мата Виктор Санчес
5 Дельгадо Виктор Альварес 18′
15 Сильва Давид Лопес 37′
18 Хави Фуэго 90+1′
20 Папакули Диоп
19 Пабло Пьятти
28 Марк Рока 45′
14 Хосе Мануэль Хурадо
30 Оскар Мелендо 45′
17 Эрнан Перес
22 Гарсиа Альваро Васкес 75′
10 Фелипе Кайседо
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 2
5 Угловые 1
19 Фолы 16
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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