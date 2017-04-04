Дубль Адуриса принёс «Атлетику» победу над «Эспаньолом»
«Атлетик» выиграл у «Эспаньола» в матче 30-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счетом 2:0.
В середине первого тайма Ариц Адурис открыл счет, реализовав пенальти. На 37-й минуте Адурис оформил дубль, воспользовавшись передаче Эчебарии Беньята.
«Атлетик», набравший 50 очков, поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая идущий пятым «Реал Сосьедад» на один балл и сыграв на матч больше. «Эспаньол» (43) — девятый.
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Санчес Флорес Кике
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|5
|5
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|1
|19
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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