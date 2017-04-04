Клопп: «Ливерпулю» нужен ещё один нападающий или вингер

«Мы покажем, чему научились в этом сезоне. Конечно, мы будем покупать новых игроков. Проблемы, с которыми мы столкнулись в январе и феврале, травма Коутиньо в ноябре, Ингс, Старридж — в общем, у нас должен быть ещё один нападающий или вингер. Нам нужно больше вариантов в группу атаки, это очевидно», — цитирует Клоппа Sportsmole.