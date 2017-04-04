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4 апреля 2017, 22:14 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Клопп: «Ливерпулю» нужен ещё один нападающий или вингер

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что надеется на покупку как минимум одного игрока группы атаки в летнее трансферное окно в связи с кадровыми проблемами, обрушившимися на команду в этом сезоне из-за травм.

«Мы покажем, чему научились в этом сезоне. Конечно, мы будем покупать новых игроков. Проблемы, с которыми мы столкнулись в январе и феврале, травма Коутиньо в ноябре, Ингс, Старридж — в общем, у нас должен быть ещё один нападающий или вингер. Нам нужно больше вариантов в группу атаки, это очевидно», — цитирует Клоппа Sportsmole.

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