Клопп: «Ливерпулю» нужен ещё один нападающий или вингер
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что надеется на покупку как минимум одного игрока группы атаки в летнее трансферное окно в связи с кадровыми проблемами, обрушившимися на команду в этом сезоне
из-за травм.
«Мы покажем, чему научились в этом сезоне. Конечно, мы будем покупать новых игроков. Проблемы, с которыми мы столкнулись в январе и феврале, травма Коутиньо в ноябре, Ингс, Старридж — в общем, у нас должен быть ещё один нападающий или вингер. Нам нужно больше вариантов в группу атаки, это очевидно», — цитирует Клоппа Sportsmole.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter