«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч 31-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон».
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«МЮ»: де Хеа, Янг, Бейи, Блинд, Рохо, Кэррик, Феллайни, Лингард, Эррера, Рашфорд, Ибрагимович.
«Эвертон»: Бласкес, Бэйнс, Э. Уильямс, Холгейт, Джагелка, Гейе, Дэвис, Барри, Баркли, Миральяс, Лукаку.
Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
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