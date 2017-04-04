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4 апреля 2017, 21:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 31-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон».

Стали известны стартовые составы на матч 31-го тура <span class=error>АПЛ</span> Манчестер Юнайтед — <span class=error>Эвертон</span>. Увеличить
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«МЮ»: де Хеа, Янг, Бейи, Блинд, Рохо, Кэррик, Феллайни, Лингард, Эррера, Рашфорд, Ибрагимович.

«Эвертон»: Бласкес, Бэйнс, Э. Уильямс, Холгейт, Джагелка, Гейе, Дэвис, Барри, Баркли, Миральяс, Лукаку.

Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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