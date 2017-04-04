Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29315347/
4 апреля 2017, 20:43 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Пепе отклонил предложение с зарплатой в 12 млн евро ради выступления в Лиге чемпионов

Защитник мадридского «Реала» Пепе решил покинуть испанский клуб по окончании текущего сезона.

Как сообщает AS, чемпион Европы намерен отказаться от предложения китайского «Хэбэй Чайна Фортун», и сейчас обдумывает варианты с переездом в «ПСЖ» или «Манчестер Сити».

Согласно источнику, азиатский клуб предлагает игроку сборной Португалии контракт с зарплатой в 12 млн евро в год, однако, 34-летний футболист хочет выступать в Лиге чемпионов.

При этом сообщается, что «Сити» и «ПСЖ» готовы подписать с Пепе двухлетний контракт. Ожидается, что защитник согласится на переезд, поскольку хочет принять участие в чемпионате мира, который состоится в 2018 году в России.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Манчестер Сити
Новости Матчи Состав Статистика
ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Уругваец Абреу обновил свой рекорд, совершив 29-й переход за карьеру

Уругваец Абреу обновил свой рекорд, совершив 29-й переход за карьеру

Уругвайский нападающий Себастьян Абреу обновил свой мировой рекорд по количеству переходов, в 29-й раз за карьеру сменив клуб. 40-летний футболист перешёл в команду второго уругвайского дивизиона «Сентраль Эспаньол», сообщает La Nacion.
Еще 7 новостей  Все новости
4 апреля

А вы видели, как Харитонов вырубил американца на прошедших выходных (видео)

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия

Самая страшная футбольная травма года произошла в прошлые выходные (видео)