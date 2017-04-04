Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29315215/
4 апреля 2017, 20:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Уругваец Абреу обновил свой рекорд, совершив 29-й переход за карьеру

Уругвайский нападающий Себастьян Абреу обновил свой мировой рекорд по количеству переходов, в 29-й раз за карьеру сменив клуб. 40-летний футболист перешёл в команду второго уругвайского дивизиона «Сентраль Эспаньол», сообщает La Nacion.

Уругвайский нападающий Себастьян <span class=error>Абреу</span> обновил свой мировой рекорд по количеству переходов в 29-й раз за карьеру сменив клуб. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 22 года профессиональной карьеры Абреу поиграл за 23 клуба в девяти различных странах, в некоторые из этих команд он в последствии возвращался.

Абреу по ходу карьеры играл за «Дефенсор», «Сан-Лоренсо», «Депортиво», «Гремио», «Эстудиантес Текос», «Насьонал», «Крус Асуль», «Америку», «Дорадос», «Монтеррей», «Сан-Луис», «Тигрес», «Ривер Плейт», «Бейтар», «Реал Сосьедад», «Арис», «Ботафого», «Фигейренсе», «Росарио Сентраль», «Аукас», «Соль де Америка», «Санта-Теклу» и «Бангу».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!