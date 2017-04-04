Уругваец Абреу обновил свой рекорд, совершив 29-й переход за карьеру

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За 22 года профессиональной карьеры Абреу поиграл за 23 клуба в девяти различных странах, в некоторые из этих команд он в последствии возвращался.



Абреу по ходу карьеры играл за «Дефенсор», «Сан-Лоренсо», «Депортиво», «Гремио», «Эстудиантес Текос», «Насьонал», «Крус Асуль», «Америку», «Дорадос», «Монтеррей», «Сан-Луис», «Тигрес», «Ривер Плейт», «Бейтар», «Реал Сосьедад», «Арис», «Ботафого», «Фигейренсе», «Росарио Сентраль», «Аукас», «Соль де Америка», «Санта-Теклу» и «Бангу».