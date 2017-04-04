Лория: Не считаю себя героем матча против «Кайрата»
Вратарь «Иртыша» Давид Лория прокомментировал ничью с «Кайратом» в перенесенном матче 18-го тура казахстанской
премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Эта игра проходила в Алматы сегодня, 4 апреля, и завершилась со счетом 1:1. На гол Жарко Марковича на 48-й минуте «Иртыш» ответил мячом Ильи Воротникова на 81-й.
«Играть с “Кайратом” всегда непросто. Тем более мы хотели реабилитироваться после поражения от “Актобе”. Думаю, учитывая ход матча, мы сумели добиться неплохого результата. Не считаю себя героем матча, мы всей командой старались и добились приемлемого результата», — сказал Лория.
Отметим, что для «Кайрата» ничья с «Иртышом» стала четвертой подряд в пяти матчах КПЛ-2017.
На данный момент «Иртыш» с восемью очками идет на четвертом месте, а «Кайрат», у которого семь баллов, занимает пятую строчку в таблице КПЛ.
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