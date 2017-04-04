«Челси» объявил о заморозке цен на билеты и абонементы на сезон-2017/18

Это касается всех категорий абонементов и индивидуальных билетов, включая полные пакеты услуг на матчах. Болельщики, регулярно посещающие матчи, будут платить столько же, сколько в сезоне-2011/12. Эти цены оставались неизменными в 10 из последних 12 сезонов.



«В “Челси” сейчас очень волнующие времена, и Антонио и команда получают колоссальную поддержку. Мы постоянно пересматриваем ценовую политику и принцип распределения билетов, и стоимость билетов руководство клуба постоянно обсуждает с болельщиками.



Болельщики, отправляющиеся на выездные матчи в следующем сезоне, снова получат субсидии на поездки, и ограничение цен для гостевых болельщиков со стороны АПЛ поможет снизить затраты. В этом сезоне ваша поддержка помогла нам добраться до первой строчки в АПЛ и пробиться в полуфинал КА. Мы очень ценим вашу поддержку, как дома, так и на выезде. В следующем сезоне мы постараемся добиться больших успехов, и важную роль в этом будут играть наши болельщики. Я очень рад, что нам удалось заморозить цены на билеты на сезон-2017/18», — цитирует сайт «Челси» председателя клуба Брюса Бака.