Эрнандес назначен главным арбитром матча «Реал» — «Барселона»
Судейская бригада во главе с Алехандро Хосе Эрнандесом Эрнандесом обслужит матч 33-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» (23 апреля), сообщает Sport.
В этом сезоне Эрнандес работал главным судьёй на трёх матчах «Реала» — с «Эспаньолом» (2:0), хихонским «Спортингом» (2:1) и «Севильей» (1:2). Также арбитр обслуживал две игры «Барселоны» — с «Бетисом» (1:1) и «Валенсией» (4:2). В концовке матча
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