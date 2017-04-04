В этом сезоне Эрнандес работал главным судьёй на трёх матчах «Реала» — с «Эспаньолом» (2:0), хихонским «Спортингом» (2:1) и «Севильей» (1:2). Также арбитр обслуживал две игры «Барселоны» — с «Бетисом» (1:1) и «Валенсией» (4:2). В концовке матча сине-гранатовых с «Бетисом» Эрнандес не засчитал чистого гола Неймара: мяч после удара бразильца пересёк линию ворот, но арбитры не заметили этого.