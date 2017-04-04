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4 апреля 2017, 19:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Эрнандес назначен главным арбитром матча «Реал» — «Барселона»

Судейская бригада во главе с Алехандро Хосе Эрнандесом Эрнандесом обслужит матч 33-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» (23 апреля), сообщает Sport.

В этом сезоне Эрнандес работал главным судьёй на трёх матчах «Реала» — с «Эспаньолом» (2:0), хихонским «Спортингом» (2:1) и «Севильей» (1:2). Также арбитр обслуживал две игры «Барселоны» — с «Бетисом» (1:1) и «Валенсией» (4:2). В концовке матча сине-гранатовых с «Бетисом» Эрнандес не засчитал чистого гола Неймара: мяч после удара бразильца пересёк линию ворот, но арбитры не заметили этого.

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