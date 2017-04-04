«Кайрат» не удержал победу в матче с «Иртышом»

Игра проходила сегодня, 4 марта, на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 1:1.

Оба гола в этой встрече были забиты во втором тайме после розыгрышей угловых. Авторами мячей в обоих случаях были защитники. У «Кайрата» на 48-й минуте отличился серб Жарко Маркович, а у «Иртыша» на 81-й — Илья Воротников, который в 2011 и 2012 годах играл за алматинцев и даже был капитаном команды.

Для «Кайрата» эта ничья стала четвертой подряд за пять игр КПЛ-2017. Алматинцы с пятью очками занимают пятое место. В свою очередь «Иртыш», во второй раз сыгравший вничью, имеет восемь баллов и идет четвертым.

Ранее в другом перенесенном матче 18-го тура «Тобол», благодаря голу Душана Савича, на своем поле победил «Ордабасы» — 1:0.

Остальные матчи 18-го тура состоятся 1 июля. Стоит отметить, что 29 июня казахстанские клубы («Кайрат», «Иртыш» и «Ордабасы») стартуют в Лиге Европы.