Игроки «Динамо» Цыганков и Рыбалка не поедут на матч Кубка Украины в Ахтырку
На перенесенный матч ¼ финала Кубка Украины с «Нефтяником-Укрнафта» делегация киевского «Динамо» отправилась сегодня. Команда самолетом вылетела в Сумы, а оттуда поедет в Ахтырку на автобусе, сообщает Команда 1.
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Главный тренер киевлян Сергей Ребров взял на игру всех основных исполнителей, кроме травмированных. После матча чемпионата Украины с «Александрией» компанию Евгению Хачериди в клубном лазарете составили Сергей Рыбалка и Виктор Цыганков, которые остались дома и в Ахтырке не сыграют.
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