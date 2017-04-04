Игроки «Динамо» Цыганков и Рыбалка не поедут на матч Кубка Украины в Ахтырку

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Главный тренер киевлян Сергей Ребров взял на игру всех основных исполнителей, кроме травмированных. После матча чемпионата Украины с «Александрией» компанию Евгению Хачериди в клубном лазарете составили Сергей Рыбалка и Виктор Цыганков, которые остались дома и в Ахтырке не сыграют.