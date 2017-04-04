Удивительная история Гомеса продолжится

4 апреля, вторник

21.00. БОРУССИЯ Д — ГАМБУРГ

В турнирной таблице между «Боруссией» и «Гамбургом» пропасть в 17 очков и 10 мест. Однако порой сухая цифирь не отражает реального соотношения сил на данный конкретный момент. Во втором круге обе команды идут «ноздря в ноздрю», собрав в 9 турах по 17 очков (как и хоффенхаймцы). Больше только баварцы — 23. К 100-й по счету дуэли команд в бундеслиге (в предыдущих 99 поединках — 35 побед дортмундцев, 36 — гамбургцев, 28 ничьих) соперники подошли не без кадровых проблем. Тренер хозяев Тухель не может рассчитывать на «сломавшегося» в предыдущем туре капитана Шмельцера, лучшего центрального защитника Папастатопулоса, у которого перебор желтых карточек, восстанавливающихся после травм Ройса и Шюррле, хворающего Гетце.

В «Гамбурге» же потеря только одна. Но какая! В субботу в матче с «Кельном» (2:1) Николай Мюллер повредил коленную связку и до конца сезона на поле уже больше не выйдет. А ведь у этого полузащитника больше всех в команде результативных передач (7) и столько же голов, сколько у самого меткого сегодня гамбургского форварда Вуда (5). Потеря для гостей чрезвычайно серьезная еще и потому, что у них вообще проблема в атаке — провели за сезон лишь 26 мячей. Дортмундцы же в 2 раза с «хвостиком» больше — 55. И 24 из них — Обамеянг. Габонец в последних шести официальных матчах «Боруссии» не уходит с поля без гола и отличился в этих встречах в общей сложности 10 раз. Напомним, в победном для желто-черных поединке первого круга (5:2) Обамеянг сотворил в Гамбурге «покер». И сейчас форвард наверняка постарается пополнить голевой счет, ведь ведет острую борьбу в гонке бомбардиров с баварцем Левандовски, у которого тоже 24 точных попадания.

В принципе голевое изобилие в дортмундско-гамбургских междусобойчиках никого не удивляет — в предыдущих 99 свиданиях команд в бундеслиге забито 355 мячей. Ни одна другая пара в Германии не может похвастаться подобной результативностью.

Цитата Прогноз «СЭ» — 3:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,30 Н — 5,90 П2 — 9,65.

21.00. ХОФФЕНХАЙМ — БАВАРИЯ

«Индеец не знает боли», — шутил Мюллер после матча 26-го тура с «Аугсбургом», в концовке которого получил удар по лодыжке. Баварец вообще парень с юмором. Объясняя, почему травмы его обходят стороной, как-то, улыбаясь, заметил: мол, по костям моим трудно попасть — они такие тонкие, что их почти не видно. Но сейчас Мюллеру не до смеха: не исключено, нынче у него первое серьезное в карьере повреждение. С «Хоффенхаймом» он точно не сыграет, а его участие в предстоящих боях в немецком первенстве с дортмудской «Боруссией» (8 апреля) и в Лиге чемпионов с «Реалом» (12 апреля) под вопросом. Не выйдет против «деревенских» и голкипер Нойер, перенесший на прошлой неделе операцию на голеностопе. Понятно, в Мюнхене очень надеются, что к матчу с «Реалом» вратарь будет в порядке. Во вторник в составе баварцев мы также не увидим набравшего в последнее время выдающуюся форму хавбека Тиагу Альканатару (ему дадут передохнуть) и атакующего полузащитника Дугласа Косту (проблемы с коленом). Впрочем, скамейка у баварцев такова, что Анчелотти легко может залатать кадровые прорехи.

Но в любом случае легкой прогулки по деревне у «Баварии» не предвидится. «Хоффенхайм», прорвавшийся нынче в первую тройку, набравший после 26 туров рекордные для себя 48 очков, ни разу в сезоне дома не уступивший, спит и видит впервые одолеть мюнхенцев (в предыдущих 17 играх 12 раз побеждали баварцы и 5 поединков закончились мирным исходом). Тем более что все в команде хозяев здоровы, а их тренер 29-летний Нагельсманн (самый молодой в бундеслиге) явно жаждет выиграть «встречу поколений» у 57-летнего Анчелотти, являющегося самым возрастным наставником чемпионата. Дополнительная интрига в этом противостоянии и в том, что в Германии ходят слухи: мол, со временем именно Нагельсманн может сменить итальянца за штурвалом «Баварии».

Цитата Прогноз «СЭ» — 1:1. Коэффициенты Winline: П1 — 6,06 Н — 4,61 П2 — 1,52.

21.00. ВЕРДЕР — ШАЛЬКЕ

У бременцев 32 очка. И 16 из них они набрали в 6 последних турах! На этом отрезке турнирного пути такой же результат смогла показать только «Бавария». Благодаря вновь найденной коллективной игре «Вердер» сумел в гостевом матче последнего тура с «Фрайбургом» компенсировать травмы игроков основы Фрица, Гнабри и Юнузовича. Последний, вероятно, против «Шальке» уже сыграет и поддержит выбившегося в лидеры команды новичка датского хавбека Дилейни (в «Вердере» он только с этого года), трижды поразившего цель во Фрайбурге.

Но в гости к «музыкантам» пожалует крайне неудобный соперник — в последних 13 встречах бременцы смогли одолеть «Шальке» лишь однажды, а дома в последних 8 матчах уступили этой команде 5 раз и трижды довольствовались ничьей. Амбициозные же гельзенкирхенцы хоть в нынешнем сезоне и не блещут, однако в трех последних турах взяли 7 очков и благодаря нестабильности конкурентов все еще надеются на попадание в Лигу Европы. В Бремене гости, увы, точно не смогут рассчитывать на ведущего хавбека Бенталеба, насобиравшего 10 желтых карточек, и, вероятно, на мощного крайнего защитника Колашинаца, у которого мышечное повреждение.

Цитата Прогноз «СЭ» — 2:2. Коэффициенты Winline: П1 — 3,09 Н — 3,48 П2 — 2,33.

21.00. КЕЛЬН — АЙНТРАХТ

Обе команды в первом круге выглядели очень симпатично, однако потом начали сдуваться. Хозяева в семи предыдущих турах собрали лишь 5 очков, гости — вообще 2. И хотя в последних матчах вторничные соперники выглядели неплохо, однако настроение от этого у них не лучше. Кельнцы в добавленное время пропустили в Гамбурге и уступили 1:2, а франкфуртцы дома, не реализовав пенальти, не смогли одолеть менхенгладбахцев. При этом «Айнтрахт» вынужден будет отказаться от очень важных игроков — перебор желтых карточек у защитника Чандлера, у форварда Майера проблема с пяткой. Заметим, нападающий в последних пяти дуэлях с «Кельном» провел 8 мячей. Франкфуртцам на кельнском стадионе вообще приходится несладко — в последних 10 встречах 7 раз уступили и трижды сыграли вничью.

Цитата Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,42 Н — 3,16 П2 — 3,23.

5 апреля, среда

21.00. БОРУССИЯ М — ГЕРТА

У «Старой дамы» не будет капитана и лидера атак Ибишевича — нахватал 5 желтых карточек. Это потеря не только лучшего бомбардира команды (11 голов), но и ее главного заводилы. Босниец в любой ситуации не сдается, рядом с ним партнеры всегда готовы на подвиги. Отсутствие Ибишевича особенно болезненно еще и потому, что с «Гертой» в Менхенгладбахе обходятся крайне негостеприимно — из последних пяти путешествий в этот город берлинцы увезли лишь очко. Да и вообще на чужих стадионах «Старая дама» чувствует себя нынче отвратительно — была бита во всех шести последних матчах на выезде.

Впрочем, у «Боруссии» сейчас тоже спад — ни разу не выиграла в пяти подряд последних официальных матчах. К тому же имеются кадровые проблемы в обороне. Хорошо, что хоть «Герта» выйдет на поле без Ибишевича… И все-таки тренером Хеккингом, возглавившим «Боруссию» перед Новым годом, в Менхенгладбахе в целом довольны. Под началом этого специалиста команда в 10 матчах добыла 17 очков — больше, чем в 16 турах при Шуберте (16 очков).

Цитата Прогноз «СЭ» — 3:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,81 Н — 3,53 П2 — 4,88.

21.00. МАЙНЦ — ЛЕЙПЦИГ

Главная головная боль, преследовавшая тренера «Лейпцига» Хазенхюттля в нынешнем году, была связана с тем, как залатать дыры в основе. Пять матчей из-за проблем с бедром пропустил Поульсен, в связи с травмами выбывали также Кейта, Орбан, Комппер и Вернер, который в дебютном для себя матче за сборную Германии против Англии повредил мышцу. К тому же после удаления во встрече с «Баварией» три игры просидел на трибуне Форсберг. Но теперь все лидеры в строю, что, конечно же, вызывает в лейпцигском лагере немалый оптимизм. Достаточно сказать, что спортивный директор клуба Рангник недавно впервые во всеуслышание объявил: мол, да, мы хотим играть в Лиге чемпионов.

В Майнце же нынче депрессия. Команду еще в 22-м туре от 16-го места (тот, кто на нем финиширует, вынужден будет биться в переходных играх с третьим клубом второго дивизиона) отделяло 8 «жирных» очков, теперь же «Майнц», опустившийся на 15-ю позицию, стоит выше «Аугсбурга» только благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Понятно, хозяевам три очка нужны позарез. Но мы ведь знаем амбиции нынешнего «Лейпцига»….

Цитата Прогноз «СЭ» — 1:2. Коэффициенты Winline: П1 — 3,45 Н — 3,38 П2 — 2,20.

21.00. ВОЛЬФСБУРГ — ФРАЙБУРГ

Конечно, вся надежда у «волков» прежде всего на Гомеса. Под началом голландского тренера Йонкера этот форвард в бундеслиге забивает всегда — в 9 матчах уже 15 раз. Начал еще в 2011-м в «Баварии», когда в 5 встречах в апреле и мае наколотил 9 голов. Сейчас же в «Вольфсбурге», который Йонкер возглавил 27 февраля, в 4 играх — 6 мячей. Заметим, голландец как главный тренер в немецком первенстве вообще не проигрывает: в «Баварии» — 4 победы и ничья (Йонкер с 30 тура сезона-2010/2011 заменил у руля мюнхенской команды соотечественника ван Гала), во главе «волков» — два выигрыша и столько же ничьих.

И еще любопытный факт. Гомес, сотворивший в последнем туре в Леверкузене (3:3) хет-трик за 6 минут и 58 секунд, в 12-й раз (как и Клаус Фишер) забил в бундеслиге как минимум три гола за матч. Чаще это удавалось только великому Герду Мюллеру — 32 раза. Высока вероятность, что удивительная бомбардирская история Гомеса при Йонкере продолжится и в среду, ведь «Фрайбург» — любимое «блюдо» «волков», взявших в последних шести дуэлях с южанами 16 из 18 возможных очков.

Цитата Прогноз «СЭ» — 3:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,75 Н — 3,78 П2 — 4,87.

21.00. АУГСБУРГ — ИНГОЛЬШТАДТ

Это дерби баварских неудачников. «Аугсбург» после лишь одной победы в семи последних турах свалился на крайне жесткое 16-е место (мы помним, кто закончит турнир на этой позиции, будет мучиться в переходных поединках). Особенно чувствительный удар команда пропустила в субботу от «Баварии» — 0:6. Самое крупное в истории выступлений «Аугсбурга» в бундеслиге поражение….

Ингольштадтцы же хоть и плетутся семнадцатыми, отставая на 7 очков, однако после победы в воскресенье над «Майнцем» (2:1) почувствовали легкое дуновение ветра надежды. Для того, чтобы оно превратилось в обнадеживающие порывы, гостям позарез нужны три очка. Впрочем, как и хозяевам, у которых, к счастью для них, вернутся строй после травм, а также дисквалификации (Ку Джа Чхоль не играл с «Баварией» из-за перебора желтых карточек) ряд важных игроков.

Цитата Прогноз «СЭ» — 1:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,67 Н — 3,12 П2 — 2,90.

21.00. ДАРМШТАДТ — БАЙЕР

Перед сезоном леверкузенцы планировали в пятый раз подряд пробиться в Лигу чемпионов. Увы, надежды на это давно в прошлом. Есть, конечно, еще шанс оказаться в Лиге Европы, однако на данный момент задача «Байера» номер один куда скромнее: подальше оторваться от 16-го места — от него команду отделяет всего-то 3 очка. В Дармштадте тренеру «аспириновых» Коркуту (он в команде с 6 марта) представится четвертая попытка добиться победы — пока в бундеслиге «Байер» с ним сделал две ничьи и один раз проиграл. В среду сразу несколько леверкузенцев могут отпраздновать юбилеи — Фолланд провести 150 матч в бундеслиге, Топрак — 150 встречу в немецком первенстве за «Байер», Баумгартлингер и Беллараби добиться 50 победы в высшем дивизионе. Хильберт же, в случае провала гостей, проиграет в 50 раз. Но в связи с этой круглой цифрой защитнику цветы наверняка никто не преподнесет….

Разумеется, «Байер» едет к терпящему бедствие «Дармштадту» за 3 очками. Однако раздавать подарки пребывающие на самом дне нынешней бундеслиги хозяева точно не будут. Да, на выезде в текущем чемпионате «лилии» совершенно беспомощны — не набрали ни очка (в последний раз такое после 26 туров «удавалось» только 33 года назад «Нюрнбергу»), однако в турнирной таблице домашних матчей «Дармштадт» с 15 очками на 15-м месте. Выше, например, «Вольфсбурга» (14 очков), в матче с которым в воскресенье «Байеру» не без везения удалось вырвать ничью (3:3). Достаточно сказать, что в той встрече соотношение ударов по воротам было 18:8 в пользу «волков».