Маццарри может уйти из «Уотфорда» по окончании сезона

Как пишет The Telegraph, совету директоров «Уотфорда» не нравится, что команда демонстрирует слишком оборонительный футбол. Кроме того, руководители клуба недовольны тем, что Маццарри всё ещё плохо знает английский язык.



После 29 сыгранных матчей «Уотфорд» занимает 12-е место в таблице АПЛ.