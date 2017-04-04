Маццарри может уйти из «Уотфорда» по окончании сезона
Главный тренер «Уотфорда» Вальтер Маццарри может покинуть команду по окончании этого сезона. Руководство «шершней» не уверено, что итальянский специалист — подходящая кандидатура для долгосрочного проекта.
Как пишет The Telegraph, совету директоров «Уотфорда» не нравится, что команда демонстрирует слишком оборонительный футбол. Кроме того, руководители клуба недовольны тем, что Маццарри всё ещё плохо знает английский язык.
После 29 сыгранных матчей «Уотфорд» занимает 12-е место в таблице АПЛ.
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