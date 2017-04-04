Если взглянуть на итоговую таблицу прошлого года, то можно смело делать вывод, что северяне — самый сильный оппонент на старте чемпионата. Подчеркнем, именно чемпионата, ведь в рамках Суперкубка алматинцы уже разобрались с «Астаной». Сейчас команды близки в таблице, а значит, нас ждет игра достойных соперников.

«Иртыш» — футбольный клуб из города Павлодар, основанный в 1965 году. Проводит игры на стадионе «Центральный» вместимостью около 12 тысяч человек. Прежние названия клуба — «Трактор» и «Ансат». Прозвища клуба: Пентакампеоны. Официальный сайт — fcirtysh.kz.

Кто есть кто?

В межсезонье команду покинул целый ряд футболистов, что, безусловно, не могло не сказаться на игровых связях. Самым весомым ударом стал отъезд казахстанских футболистов — местный воспитанник Сартаков, а также игроки сборной Муртазаев и Ахметов. Елдос стал частью нашей команды, а Роман пополнил «Астану». Также из «Иртыша» уехали и некоторые легионеры Керла, Фалль, Фрейдгеймас, Эррера, Григалашвили и Йирсак. Практически целый основной состав, но Димитар Димитров давно зарекомендовал себя не только как тренера, но еще и как отличного селекционера.

Оценивать результаты «Иртыша» пока рано, да и заниматься этим стоит болельщикам или руководителям павлодарского клуба. Мы лишь отметим, кого в свою команду пригласил болгарский специалист. Для начала, целый список квалифицированных казахстанцев — Воротников, Калмыков, Чернышов, Кислицын, Шабалин и Жумаскалиев, здесь же играет и экс-кайратовец Аслан Дарабаев, который уже отметился голом в этом клубе. Среди легионеров стоит выделить Сержа Бандо, игравшего в «Окжетпесе», а также уже не первого грузинского футболиста — Лашу Двали.

Что говорят?

В предыдущем туре павлодарцы впервые в этом году уступили, причем — дома. После игры главный тренер «Иртыша» Димитар Димитров посетовал на то, что далеко не все футболисты сыграли на своем уровне: «Есть игроки в нашей команде, которых я не узнаю — они показывают один уровень в товарищеских играх, а когда начался чемпионат и появилось давление, они стали неузнаваемыми. Не знаю в чем причина. Наверное, это психология».

Чего ждать?

«Кайрат» проводит вторую домашнюю встречу кряду и алматинцы настроены решительно. «Иртыш» приедет в гости только за победой, но «желто-черные» не намерены больше терять очки. «Кайрат» провел небольшую работу над ошибками и постарается порадовать своих болельщиков красивой победой.

Источник: Официальный сайт ФК «Кайрат».