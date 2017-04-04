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4 апреля 2017, 15:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Энрике: Я уезжаю из Барселоны не ради другого клуба, я должен отдохнуть

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике, ранее объявивший, что по окончании сезона покинет каталонскую команду, признался, что не будет переходить на тренерскую работу в другую команду, а посвятит время отдыху.

Главный тренер Барселоны <span class=error>Луис</span> <span class=error>Энрике</span> ранее объявивший что по окончании сезона покинет каталонскую команду признался что не будет переходить на тренерскую работу в другую команду а посвятит время отдыху. Увеличить
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«Барселона» — мой дом, где у меня прекрасные отношения с клубом и игроками, я не собираюсь куда-то переходить. Моя цель на следующее лето — пляж в Сан-Лоренсо. Если я уезжаю из Барселоны, то не ради другого клуба. Я должен отдохнуть, — сказал специалист на пресс-конференции.

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