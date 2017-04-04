Энрике: Я уезжаю из Барселоны не ради другого клуба, я должен отдохнуть
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике, ранее объявивший, что по окончании сезона покинет каталонскую команду, признался, что не будет переходить на тренерскую работу в другую команду, а посвятит время отдыху.
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«Барселона» — мой дом, где у меня прекрасные отношения с клубом и игроками, я не собираюсь
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