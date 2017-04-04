Энрике: Я уезжаю из Барселоны не ради другого клуба, я должен отдохнуть

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«Барселона» — мой дом, где у меня прекрасные отношения с клубом и игроками, я не собираюсь куда-то переходить. Моя цель на следующее лето — пляж в Сан-Лоренсо. Если я уезжаю из Барселоны, то не ради другого клуба. Я должен отдохнуть, — сказал специалист на пресс-конференции.