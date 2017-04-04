В первом тайме главный арбитр встречи Раду Мариан назначил три пенальти в течение 11 минут, но ни одного футболисты не забили.



На 31-й минуте рефери назначил первый пенальти, но голкипер «Астры» Пламен Илиев справился с ударом Аурелиана Кицу. Спустя шесть минут был назначен второй пенальти в ворота хозяев, но Илиев отразил и удар Флоринела Комана.



Под занавес первого тайма арбитр вновь указал на «точку», но уже в штрафной площади «Вииторула». Подошедший на 42-й минуте к мячу Даниел Флоря пробил мимо ворот.



Отметим, что все три гола с игры команды также забили в первом тайме.