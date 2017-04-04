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4 апреля 2017, 15:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В матче «Астра» — «Вииторул» в течение 11 минут команды не забили три пенальти

Драматичным получился матч 3-го тура плей-офф раунда чемпионата Румынии между «Астрой» и «Вииторулом» (1:2).

В первом тайме главный арбитр встречи Раду Мариан назначил три пенальти в течение 11 минут, но ни одного футболисты не забили.

На 31-й минуте рефери назначил первый пенальти, но голкипер «Астры» Пламен Илиев справился с ударом Аурелиана Кицу. Спустя шесть минут был назначен второй пенальти в ворота хозяев, но Илиев отразил и удар Флоринела Комана.

Под занавес первого тайма арбитр вновь указал на «точку», но уже в штрафной площади «Вииторула». Подошедший на 42-й минуте к мячу Даниел Флоря пробил мимо ворот.

Отметим, что все три гола с игры команды также забили в первом тайме.

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