Болельщики БАТЭ 1996 года рождения попадут на матч с «Минском» за 21 копейку!
ФК БАТЭ, который 12 апреля отметит 21-й день рождения, объявляет о специальной акции накануне стартового поединка чемпионата страны-2017 на «Борисов-Арене».
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Каждый болельщик, родившийся в 1996 году, при предъявлении паспорта имеет право приобрести билет на игру «желто-синих» с «Минском» на ЛЮБОЙ СЕКТОР всего за 21 копейку! — сообщает официальный сайт борисовчан.
Напомним, матч состоится в воскресенье, 9 апреля, и начнется в 17.00.
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