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4 апреля 2017, 15:39 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Болельщики БАТЭ 1996 года рождения попадут на матч с «Минском» за 21 копейку!

ФК БАТЭ, который 12 апреля отметит 21-й день рождения, объявляет о специальной акции накануне стартового поединка чемпионата страны-2017 на «Борисов-Арене».

ФК <span class=error>БАТЭ</span> который 12 апреля отметит 21-й день рождения объявляет о специальной акции накануне стартового поединка чемпионата страны-2017 на Борисов-Арене. Увеличить
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Каждый болельщик, родившийся в 1996 году, при предъявлении паспорта имеет право приобрести билет на игру «желто-синих» с «Минском» на ЛЮБОЙ СЕКТОР всего за 21 копейку! — сообщает официальный сайт борисовчан.

Напомним, матч состоится в воскресенье, 9 апреля, и начнется в 17.00.

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