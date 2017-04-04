Болельщики БАТЭ 1996 года рождения попадут на матч с «Минском» за 21 копейку!

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Каждый болельщик, родившийся в 1996 году, при предъявлении паспорта имеет право приобрести билет на игру «желто-синих» с «Минском» на ЛЮБОЙ СЕКТОР всего за 21 копейку! — сообщает официальный сайт борисовчан.

Напомним, матч состоится в воскресенье, 9 апреля, и начнется в 17.00.