«Тобол» минимально победил «Ордабасы»
Костанайский «Тобол» в перенесенном матче 18-го тура
Премьер-Лиги переиграл шымкентский «Ордабасы» — 1:0, пишет Sports.kz.
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Встреча началась с прессинга костанайцев, которые давили, пока прострел в центр штрафной не замкнул Душан Савич, тем самым открыв счет. После этого игра выровнялась, а ближе к концовке первой половины шымкентцы стали прессинговать, это затянулось до конца матча, однако забить гостям так и не удалось, крепкая оборона и отличные действия вратаря Дмитрия Непогодова помогли «Тоболу» взять победу.
Теперь у «Тобола» десять очков, как и у «Ордабасы» с кызылординским «Кайсаром».
«Тобол» — «Ордабасы» 1:0 (1:0)
Гол: Савич 18 (1:0).
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