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4 апреля 2017, 15:38 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Тобол» минимально победил «Ордабасы»

Костанайский «Тобол» в перенесенном матче 18-го тура Премьер-Лиги переиграл шымкентский «Ордабасы» — 1:0, пишет Sports.kz.

<span class=error>Костанайский</span> Тобол в перенесенном матче 18-го тура <nobr>Премьер-Лиги</nobr> переиграл <span class=error>шымкентский</span> <span class=error>Ордабасы</span> — 1:0 пишет Sports.kz. Увеличить
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Встреча началась с прессинга костанайцев, которые давили, пока прострел в центр штрафной не замкнул Душан Савич, тем самым открыв счет. После этого игра выровнялась, а ближе к концовке первой половины шымкентцы стали прессинговать, это затянулось до конца матча, однако забить гостям так и не удалось, крепкая оборона и отличные действия вратаря Дмитрия Непогодова помогли «Тоболу» взять победу.

Теперь у «Тобола» десять очков, как и у «Ордабасы» с кызылординским «Кайсаром».

«Тобол» — «Ордабасы» 1:0 (1:0)
Гол: Савич 18 (1:0).

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