«Тобол» минимально победил «Ордабасы»

Встреча началась с прессинга костанайцев, которые давили, пока прострел в центр штрафной не замкнул Душан Савич, тем самым открыв счет. После этого игра выровнялась, а ближе к концовке первой половины шымкентцы стали прессинговать, это затянулось до конца матча, однако забить гостям так и не удалось, крепкая оборона и отличные действия вратаря Дмитрия Непогодова помогли «Тоболу» взять победу.



Теперь у «Тобола» десять очков, как и у «Ордабасы» с кызылординским «Кайсаром».



«Тобол» — «Ордабасы» 1:0 (1:0)

Гол: Савич 18 (1:0).