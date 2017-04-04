Франк Джа Джедже: Бьемся друг за друга и вместе движемся к одной цели

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— Традиционный первый вопрос. Когда и где ты впервые ударил по мячу?

— Я родился в Кот-д'Ивуаре. Когда мне было четыре года, мы переехали во Францию. Мой футбол начался как у всех обычных детей. Начинал гонять мяч во дворе, потом родители дали право выбора между футболом и баскетболом, но так как мой отец сам был футболистом, выбор не заставил себя долго ждать. Пятилетним мальчишкой я вместе с родителями поехал в футбольную школу. А в 17-летнем возрасте я подписал свой первый контракт с ПСЖ.

— Как появился вариант перехода в «Иртыш»?

— После того, как истек срок контракта с катарским клубом, мне позвонил агент и сказал, что казахстанский клуб «Иртыш» заинтересован во мне. Были и другие предложения, но в них не было конкретики. «Иртыш» же сразу дал понять, что я нужен этой команде, что клуб заинтересован во мне и готов подписать контракт. Поэтому я долго не раздумывал. К тому же, «Иртыш» — самый титулованный клуб Казахстана с богатой историей, который будет выступать в Лиге Европы.

— Что скажешь о своей новой команде?

— В составе нашей команды подобраны очень квалифицированные футболисты. Бьемся друг за друга и все вместе движемся к одной цели, к которой нас ведет тренерский штаб.

— А что ты знал об «Иртыше» до перехода?

— Я читал об «Иртыше» в интернете. Знаю, что павлодарская команда — очень сильная и организованная. Приехав сюда, я только укрепил свое мнение о силе «Иртыша».

— На какой позиции тебе удобнее всего играть?

— Готов играть там, куда поставит меня тренер. Я могу действовать на любой позиции в атаке — и в центре, и на фланге, и везде чувствую себя хорошо.

— Почему ты выбрал номер «19»?

— 19-й номер является памятным для меня. Я впервые надел футболку с этим номером, когда начал профессиональную карьеру в составе ПСЖ. А также мне нравится «23», с этим числом связаны хорошие воспоминания. Например, я провел отличный сезон в одесском «Черноморце» под этим номером.

— Давай поговорим о твоей жизни вне футбола — о родителях, о семье?

— У меня есть два брата. Один из них тоже футболист — Джа Джедже Брис, выступающий сейчас за английский «Уотфорд». Я женат, у меня двое детей: девочка Алисия и мальчик Самуэль.

— Чем занимаешься в свободное от футбола время?

— Люблю слушать музыку, но каких-то конкретных предпочтений нет. А также смотрю баскетбол и болею за «Кливленд». Мой любимый игрок —Леброн Джеймс.

— Если бы не футбол, кем бы еще мог стать?

— Моя мама хотела, чтобы я стал врачом. Но чтобы им стать, нужно очень много и долго учиться. Моя жизнь — футбол. Мой отец также был спортсменом, и мать тоже. Отец играл в футбол, а мать — в гандбол. Таким образом, возможно, это у меня в генах. Я даже не представляю себя без футбола.

— Какие цели поставил перед собой в этом сезоне?

— Забивать как можно больше мячей, отдавать голевые передачи и помогать команде побеждать в каждой встрече.

— И напоследок, твои пожелания павлодарским болельщикам?

— Хочу попросить болельщиков поддерживать нас. Мы будем своей игрой делать все, чтобы заполнять стадион.

Источник: Официальный сайт ФК «Иртыш».