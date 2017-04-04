Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29311436/
4 апреля 2017, 15:29 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

«Кайрат» — «Иртыш»: перед матчем

Обе команды одержали по 20 побед перед очередной очной встречей.

В рамках чемпионатов Казахстана наша команда встречалась с «Кайратом» 54 раза: в 20 играх победа была за «Иртышом», 14 матчей завершились вничью и 20 раз побеждали кайратовцы.

Разность мячей 74−63 в пользу павлодарцев.

Лучшим бомбардирами «Иртыша» в этих играх являются В. Антонов — 6 мячей, С. Струков — 4, по 3 гола на счету И. Сафонова, А. Кучерявых, А. Клишина, В. Зубарева, Ф. Ирисметова.

У «Кайрата» чаще других забивали: Ж. Гоу — 7 мячей, А. Булешев — 4, Б. Исламхан — 3, А. Абильдаев, С. Жейлитбаев, А. Кадыркулов, В. Богатырев, Р. Балтиев, М. Сисей, Р. Сахалбаев, Й. Кнежевич, Е. Куантаев, Д. Деспотович и Г. Тавамба — по 2.

Источник: Официальный сайт ФК «Иртыш».

Кайрат
Новости Матчи Состав Статистика
Иртыш П
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»