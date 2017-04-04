В рамках чемпионатов Казахстана наша команда встречалась с «Кайратом» 54 раза: в 20 играх победа была за «Иртышом», 14 матчей завершились вничью и 20 раз побеждали кайратовцы.

Разность мячей 74−63 в пользу павлодарцев.

Лучшим бомбардирами «Иртыша» в этих играх являются В. Антонов — 6 мячей, С. Струков — 4, по 3 гола на счету И. Сафонова, А. Кучерявых, А. Клишина, В. Зубарева, Ф. Ирисметова.

У «Кайрата» чаще других забивали: Ж. Гоу — 7 мячей, А. Булешев — 4, Б. Исламхан — 3, А. Абильдаев, С. Жейлитбаев, А. Кадыркулов, В. Богатырев, Р. Балтиев, М. Сисей, Р. Сахалбаев, Й. Кнежевич, Е. Куантаев, Д. Деспотович и Г. Тавамба — по 2.

Источник: Официальный сайт ФК «Иртыш».