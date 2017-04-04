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4 апреля 2017, 15:28 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

«Кайрат» — «Кайсар»: статистика матча

ПФЛК предлагает взглянуть на матч «Кайрат» — «Кайсар» через призму статистики.

Кызылординцы подошли к этой встрече в ранге фаворита, находясь на первой строчке таблицы. Алматинцам было просто жизненно необходимо набрать три очка, но они не сумели удержать победный счет в матче с волками.

«Кайрат» начал игру в расстановке 4−2−3−1 и провел в подобной формации все 90 минут. Двойная замена в перерыве не внесла кардинальных изменений в схему алматинцев. Расстановка игроков «Кайсара» была аналогичной.

Алматинцы чаще били по воротам — 16:7, но в графе «точные выстрелы» перевес уже не такой внушительный и ощутимый — 6:5.

Подопечные Цхададзе привыкли играть с позиции силы и много владеть мячом, но оставить команду Младенова без мяча совсем им не удалось — 57%:43%. Склонить чашу весов в этом компоненте «Кайрату» удалось лишь во втором тайме.

Показатели точности пасов у команд очень близки — 81%:80%, но при этой хозяева поля выполнили больше передач — 514:442.

«Кайрат» и «Кайсар» действовали разными флангами. У алматинцев была активна левая сторона (Суюмбаев, Аршавин, Иличевич), а у кызылординцев правая (Амирсеитов, Аржанов).

Лучшим в составе «Кайрата» стал Гафуржан Суюмбаев, дважды пробивавший по воротам и совершивший три перехвата.

Наивысшую оценку от Instat в составе «Кайсара» получил Владимир Аржанов, выдавший голевую передачу Максату Байжанову.

Источник: pflk.kz.

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