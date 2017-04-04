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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29311422/
4 апреля 2017, 15:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Одемвингие: Я играл во многих странах Европы, но Индонезия особенно прекрасна

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие, подписавший контракт с индонезийским клубом «Мадура Юнайтед», поделился впечатлениями от пребывания в новой команде.

«Наступает захватывающее время для индонезийского футбола, я рад быть частью этого. Надеюсь, смогу забыть о возрасте и забить важные голы за “Мадуру”.

Я не знал, каково в Индонезии, но поговорил с Эссьеном, и он положительно отозвался об Индонезии. Я играл в разных странах Европы, но Индонезия особенно прекрасна, а люди дружелюбны.

Я забивал голы во всех командах, в которых я играл. Надеюсь, что с помощью товарищей по команде я продолжу забивать и тут», — цитирует Одемвингие ВВС.

На протяжении карьеры 35-летний футболист играл в России, Франции, Англии и Бельгии.
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