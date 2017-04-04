Одемвингие: Я играл во многих странах Европы, но Индонезия особенно прекрасна

«Наступает захватывающее время для индонезийского футбола, я рад быть частью этого. Надеюсь, смогу забыть о возрасте и забить важные голы за “Мадуру”.



Я не знал, каково в Индонезии, но поговорил с Эссьеном, и он положительно отозвался об Индонезии. Я играл в разных странах Европы, но Индонезия особенно прекрасна, а люди дружелюбны.



Я забивал голы во всех командах, в которых я играл. Надеюсь, что с помощью товарищей по команде я продолжу забивать и тут», — цитирует Одемвингие ВВС.



На протяжении карьеры 35-летний футболист играл в России, Франции, Англии и Бельгии.