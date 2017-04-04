Одемвингие: Я играл во многих странах Европы, но Индонезия особенно прекрасна
Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие, подписавший контракт с индонезийским клубом «Мадура Юнайтед», поделился впечатлениями от пребывания в новой команде.
«Наступает захватывающее время для индонезийского футбола, я рад быть частью этого. Надеюсь, смогу забыть о возрасте и забить важные голы за “Мадуру”.
Я не знал, каково в Индонезии, но поговорил с Эссьеном, и он положительно отозвался об Индонезии. Я играл в разных странах Европы, но Индонезия особенно прекрасна, а люди дружелюбны.
Я забивал голы во всех командах, в которых я играл. Надеюсь, что с помощью товарищей по команде я продолжу забивать и тут», — цитирует Одемвингие ВВС.
На протяжении карьеры 35-летний футболист играл в России, Франции, Англии и Бельгии.
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