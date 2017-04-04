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4 апреля 2017, 15:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ибрагимович уверен, что МЮ сможет занять место в четвёрке по итогам сезона

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович выразил уверенность, что его команда по итогам сезона сможет занять место в четвёрке лучших и завоевать право сыграть в Лиге чемпионов.

После 28 сыгранных матчей «МЮ» занимает в таблице АПЛ пятое место.

«Я чувствую себя хорошо. Я скучал по “Олд Траффорд” и по матчам, теперь я вернулся и надеюсь, что верну позитивные эмоции. Один матч может многое изменить, и ты можешь оказаться третьим, четвёртым, пятым, шестым. Первое место от нас далеко, и второе тоже, но за остальные места идёт борьба…

Думаю, мы сделаем это, наберём достаточное количество очков, чтобы рассчитывать на попадание в Лигу чемпионов, хотя у нас осталось немного прав на ошибки. Нужно постараться ещё больше, и тогда, уверен, мы будем в четвёрке лучших», — сказал Ибрагимович в интервью MUTV.

Ибрагимович был дисквалифицирован на три матча за эпизод, в котором он ударил локтем по лицу защитника «Борнмута» Тайрона Мингса в первом тайме встречи между командами в 27-м туре английской Премьер-лиги (1:1).

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