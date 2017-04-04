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4 апреля 2017, 15:23 | Футбол: Зарубежный | ИА REGNUM

Болельщики «Арсенала» помешали пресс-конференции Венгера

Акция протеста фанатов английского ФК «Арсенал» задержала начало пресс-конференции главного тренера клуба Арсена Венгера, сообщает 4 апреля Mirror.

Болельщики протестуют против намерения «Арсенала» продлить с Венгером контракт. Они столпились рядом с тренировочной базой ФК, и из-за них пришлось задержать начало брифинга.

На одном из плакатов фанаты написали: «Венгер — уходи, Алексис — оставайся».

Комментируя акцию протеста, Венгер сказал, что он как профессионал привык работать в любых условиях. «Я сосредоточен на работе и желании выиграть следующий матч. Я честно выполняю свои обязанности и ничего не боюсь», — сказал он.

Наставник «Арсенала» Венгер не планирует уходить на пенсию.

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