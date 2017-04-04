Де Росси может пропустить ответный матч «Ромы» с «Лацио»

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.



Де Росси получил травму в товарищеском матче между Италией и Нидерландами (2:1) и до сих пор не восстановился. В преддверии матча 33-летний хавбек тренировался индивидуально. Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти примет окончательное решение по футболисту в день игры.



Матч «Рома» — «Лацио» начнётся в 21:45 мск. В первой встрече «орлы» обыграли «волков» — 2:0.