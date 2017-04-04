Наши за границей. Неиспользованная компенсация

На предыдущей неделе немало украинцев получили своеобразные компенсации за долгое сидение в запасе в виде несколько неожиданных мест в стартовых составах. Но далеко не все этот шанс использовали. Впрочем, без голов и ассистов эта неделя не осталась.

Испания.

Артем Кравец не начинал матч «Гранады» (19) с первых минут с 13-го февраля, главным образом из-за травмы. В начале апреля пришел и его черед воспользоваться травмой другого игрока. Колумбийский форвард Адриан Рамос не успел полностью выздороветь после мышечной травмы, не готов был играть полный матч, и поэтому Кравец получил его место в стартовом составе.

В первой четверти домашнего матча против «Барселоны» (1:4) аутсайдер действовал компактно в защите и довольно неплохо контратаковал. Открыл счет ударам «Гранады» именно 24-ый номер, пытаясь пробить в ближнюю девятку с довольно острого угла в левой части штрафной. Затем он чуть не отобрал мяч у зазевавшегося Тер Штегена. А вскоре уже сам зазевался и опоздал с ударом. Однако во второй четверти «Барселона» уже вошла в игру, и соперника спасал лишь вратарь при его полной беспомощности в атаке. Артем, кроме того удара, мяча в штрафной не касался (лишь однажды — близко к ней), дважды неудачно пасовал в штрафную по центру и не был заметен даже в начале второго тайма, когда его команда неожиданно сравняла счет. Поэтому ожидаемо был заменен на Рамоса на 55-ой минуте, остановившись на трех потерях мяча (все после неудачных попыток прохода соперников) и четырех выигранных дуэлях из 13-ти.



Денис Бойко остался в запасе «Малаги» (15) в матче с «Атлетико», проиграннoм со счетом 0:2. А в низших дивизионах игровое время получил лишь Василий Кравец, дебютировавший за «Луго» и отыгравший полный матч против «Реус Депортиу» (1:0). Получил желтую карточку. Его команда на восьмом месте в Сегунде.

Германия.

Артем Федецкий получил своеобразную компенсацию за непопадание в заявку сборной Украины на матч в Хорватии — место в стартовом составе «Дармштадта» впервые с 25-го февраля. Правда, ничем хорошим для него и для его команды это не закончилось. «Лилии» в последний раз пропускали больше двух мячей более двух месяцев назад и в целом обороняются не сказать чтобы плохо. Но вот начало матча в Лейпциге (0:4) полностью провалили.

До 22-ой минуты соперник должен был забивать как минимум четырежды, хотя и удовлетворился лишь одним. На второй минуте Форсберг легко обошел Артема на фланге и навесил на партнера, пробившего головой чуть неточно. Продолжал активничать номинальный левый вингер и далее, но все же больше в центре, так что на фланге Федецкого было относительно спокойно. К голевому эпизоду украинец также практически не имеет отношения. Но в целом «Дармштадт» игру проваливал, и на 22-ой минуте Торстен Фрингс произвел тактическую перестановку, усилив центр поля заменой. Заменен был именно Федецкий, и после этого аутсайдер нанес первый удар по воротам соперника и вообще провел сильную вторую половину тайма. Но с началом второго вновь развалился.



«Дармштадт» остается последним, а отставание от 16-го места составляет уже 14 очков. Денис Олейник, опомнившийся от травмы и тренирующийся с командой в последние недели, забил в контрольном матче, но в Лейпциге в заявку не попал. Игорь Березовский, также игравший в том матче, против «Ред Булла» остался в запасе.



«Шальке» (9 место) — «Боруссия» Дортмунд 1:1. Евгений Коноплянка в запасе.



«Байер» (11) — «Вольфсбург» 3:3. Владлен Юрченко в запасе.

Бельгия.

Бельгийские журналисты резонно продолжают считать «Генк» на голову сильнеe всех других команд из «еврокубкового плей-офф» Жупилер-Лиги и сожалеют о непопадании команды в чемпионский. В доказательство этого тезиса в первом туре плей-офф был разгромлен «Локерен» со счетом 4:0. Хозяева поля полностью доминировали в течение матча, однако поначалу без опасных моментов. Со своей стороны, гости пытались отправлять Сергея Болбата (первый «старт» с января) в контратаки, но те прерывались почти сразу.

Руслан Малиновский чуть неточно пробил штрафной, начал несколько быстрых атак и отметился ассистом к первому голу. Хотя там все сделал Посуэло, получивший короткий пас, прошедший на 15 метров вперед, легко обойдя в том числе и Болбата, и четко пробивший с 18-ти метров. Во втором тайме Малиновский отметился двойным ударом из района полукруга перед штрафной. Первый был заблокирован, а второй, через секунду под перекладину по центру — чуть не сломал руку вратарю. Заменен на 69-ой минуте при счете 1:0 на более оборонительного опорника. Болбат, игру которого бельгийские журналисты в унисон назвали «бледной», был заменен еще на 59-ой.



Роман Безус лишь в третий раз в году получил игровые минуты (80) и впервые вышел в «старте» своей команды. И в итоге отличился первым личным голом в лиге за «Сент-Трюйден», в матче дома против «Ваасланда-Беверена» (3:0). Он действовал под нападающим, а часто и на одной линии с ним и начал матч двумя отличными пасами вразрез, закончившимися сэйвами вратаря и защитника. А вскоре развернул контратаку, со своей половины поля отправив партнера в прорыв по левому флангу, подключился сам, получил заброс, ворвался в штрафную и переиграл вратаря.



«Кортрейк» одержал первую победу в шести последних матчах («Мускрон», 2:1), а Андрей Тотовицкий получил первые игровые минуты в 2017-ом году. Не запомнился ничем, заменен на 79-ой минуте.



Греция.

«ПАОК» невзрачно отыграл домашний матч против «Лариссы» (2:0), но победил и остался третьим. Центр поля хозяева выиграли вчистую с 69-ю процентами владения мячом, однако в атаке мощно играли лишь в последние 20 минут первого тайма. При счете 1:0 после супермомента гостей на 77-ой минуте болельщики даже начали освистывать игроков своей команды. Евгений Шахов отыграл полный матч и не запомнился ничем.



«Платаниас» (7) прилично отыграл в гостях против лидера лиги «Олимпиакоса» (1:2). 3−5−2 с Виталием Приндетой (желтая карточка) на позиции левого центрального защитника не позволили чемпиону абсолютно ничего в первом тайме и почти ничего — после 65-ой минуты. Лишь в начале второго тайма «Оли» удалась серия опаснейших моментов и два гола. В эпизоде с первым голом прошел заброс над Приндетой, державшим другого игрока. Автор второго гола прокрался между ним и партнером и замкнул прострел. А после этого, прерывая пас в акробатическом прыжке, Виталий выбил прямо на соперника, тот ворвался в штрафную и угодил в стойку. На 81-ой минуте украинец был заменен на игрока атаки.



Евгений Селин довольно уверенно отыграл в центре обороны «Астераса» в матче в гостях против «Панаитоликоса» (1:1). Его команда 13-я. Дмитрий Чигринский все еще травмирован и не попал в заявку «АЕКа» (5) на матч против «Панатинаикоса» (2:3).

Турция.

Две недели тому «Карабюкспор» (9) прервал серию минимальных поражений в гостях ничьей с «Басакшехиром». В отчетном туре поражением от «Фенербахче» (0:1) прервалась и другая серия — из пяти домашних побед подряд. Причем поражение это в целом заслуженно, поскольку первый тайм хозяева провалили, а во втором играли лучше соперника, но ненамного.

Евгений Селезнев (желтая карточка) и Андрей Близниченко пытались активничать, но выходило у них не очень. Форвард нанес неточный удар по воротам с левого угла штрафной и заблокированный издали, кроме этого, мяча в штрафной соперника не касался и аж восемь раз терял мяч, в два раза больше, чем любой другой футболист на поле. Правый вингер в своем первом полном матче за клуб был гораздо эффективнее. Его два удара издали были заблокированы, также он отвечал за «стандарты» (подал семь угловых). Стоит отметить навес со штрафного слева, удар головой Гюльселяма и блестящий сэйв вратаря. И опасный заблокированный удар головой после его подачи углового. С другой стороны, именно из-под него был нанесен удар низом издали, превратившийся в ассист Ван Перси.



Александр Караваев не попал в заявку четвертой команды лиги.

Польша.

27-ой тур Экстракласы стал рекордным в истории лиги по посещаемости. 113 807 зрителей посетили стадионы. 30 128 болельщиков, посетивших матч «Висла» — «Лех» (рекорд тура), устроили великолепный перфоманс, отмеченный польской прессой и явно контрастировавший со скучной игрой.



После блестящего начала года с шестью победами с разницей мячей 17−1 «Лех» дважды подряд закончил матч нулевой ничьей и остается третьим. Владимир Костевич отыграл все 90 минут. В последних матчах он далеко не так ярок в атаке, как ранее и запомнился одним прострелом, после которого партнер с очень хорошей позиции пробил неточно. А в обороне вновь отыграл безошибочно, еще в начале матча в последний момент заблокировав вышедшего на «убойную» позицию соперника. Хозяева так ни разу и не попали в створ ворот «Леха». Костевич также заработал пять фолов и был первым в команде по общему числу передач.



Лидером лиги осталась «Ягеллония», переиграв дома «Брук-Бет Термалику» (1:0) в дебютном матче нового главного тренера соперника. В первые 25 минут хозяева создали немало возможностей забить, и Артему Путивцеву (которого официальный сайт «Яги» назвал главной звездой команды из Ничецы, посвятив ему отдельную статью) несколько раз приходилось спасать в очень опасных ситуациях. Но затем травмировался лидер команды из Белостока Константин Васильев, и при вышедшем вместо него на поле Тарасе Романчуке (желтая карточка) фаворит играл уже не так ярко, хотя и продолжал доминировать в центре поля.

В итоге гол был забит с пенальти на 79-ой минуте. В этом эпизоде Романчук прострелил слева на Томашика, сбитого в штрафной. Тарас также запомнился отличным навесом под неточный удар головой партнера, слабым ударом в руки вратарю и опасным, но немного неточным — с довольно острого угла. Успел коснуться мяча 50 раз, став безоговорочно лучшим на поле по соотношению касаний к отыгранным минутам.

Дмитрий Хомченовский отыграл 28 минут за хозяев, Владимир Коваль — две за гостей. В одном из эпизодов Дмитрий ворвался в штрафную, но мяч неожиданно подскочил, и шанс был упущен.

Азербайджан.

Роман Григорчук будто предвидел, что произойдет через несколько дней. После успешного во всех смыслах первого полуфинального матча Кубка против «Интера» в гостях (3:1) он уделил немалое внимание плохой реализации подопечных, жалуясь на недостаток мастерства. И через три дня в матче лиги против «Зире» реализация вновь подвела, на этот раз фатально. Множество шансов забить, как и в четверг, две штанги и перекладина, но всего лишь 1:1 в итоге и третий матч лиги подряд без победы. Григорчук уже признает, что судьба чемпионского титула не зависит от его команды, ведь отставание от «Карабаха» составляет четыре очка за четыре тура до конца первенства.



«Габале» не помешали матчи сборников за два-четыре дня до четверга, на которые также жаловался наставник. Поскольку после более-менее равного первого тайма (Дмитрий Безотосный пропустил с углового и выиграл дуэль с оппонентом в другом эпизоде) «Интер» был переигран полностью во втором. Гости должны были забивать не два гола, а как минимум пять. Но в итоге голы состоялись лишь в результате двух пенальти и рикошета, что и насторожило тренера. «Зире» же в габалинском тумане «радары» должны были забивать по три в каждом тайме. Хотя и соперник иногда огрызался. Безотосный взял не очень сложный удар с острого угла, в другом эпизоде неудачно прервал прострел, но через секунду спас, а в третьем поблагодарил стойку после штрафного удара. Пропустил он с удара издали точнехонько в нижний угол.



«Нефтчи» в кубковом полуфинале уступил дома «Карабаху» со счетом 0:2. Из-за травм Кирилл Петров был переведен в центр поля, борьбу в котором полностью проиграл. На 13-ой минуте он прыгал, пытаясь прервать навес с углового, но не достал, и мяч прошел далее на Муарема, открывшего счет в матче. Заменен на 72-ой минуте. Получил желтую карточку. А в лиге против «Сумгайыта» (0:2) вернулся в центр обороны и отыграл хорошо, в одном из эпизодов в отличном подкате заблокировав удар из района угла вратарской. Хотя следует отметить, что на 63-ей минуте Курбанов повесил «сомбреро» именно ему, и Юнанов забил отличным ударом ножницами через себя.

Италия. Василий Прийма трижды остался в запасе «Фрозиноне», набравшего пять очков в этих матчах и оставшегося первым в Серии Б.



Нидерланды. «Спарта» — «ПСВ» (3 место) 0:2. Александр Зинченко в запасе.



Беларусь. В первом туре чемпионата голом отличился Александр Нойок. Минское «Динамо» в гостях переиграло «Днепр» из Могилева, в составе которого играли пятеро украинцев, со счетом 3:0. Дмитрий Юсов реализовал пенальти в матче «Нафтан» — «Слуцк» (0:1). Михаил Пыско забил в собственные ворота в матче «Гомель» — «БАТЭ» (1:1). А Михаил Калугин забивал в нужные в матче «Крумкачы» — «Витебск» (1:0).