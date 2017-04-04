Арабидзе готовится с основой «Шахтера» к матчу с «Полтавой»

Сегодня утром, 4 апреля, «Шахтер» провел предыгровую сессию, которая состояла из комплекса тактических упражнений и отработки стандартных положений.

Отметим, что с первой командой сегодня тренировался полузащитник молодежного состава Гиорги Арабидзе. Не готовится к завтрашнему поединку лишь травмированный Дентиньо.



Напомним, матч ¼ финала Кубка Украины «Полтава» — «Шахтер» состоится 5 апреля. Начало в 14:00.