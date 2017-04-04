Максим Витус: Доктора говорят о двух неделях восстановления
В первом тайме матча стартового тура чемпионата страны против «Минска» Максим Витус получил травму голеностопа, которая не позволила ему продолжить игру. По информации медицинского штаба брестского «Динамо», у защитника диагностировано растяжение наружных связок голеностопа. Футболисту придется пропустить до двух недель.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Чувствую себя нормально. Просто оступился при приземлении на опорную ногу и подвернул голеностоп, растянул связки. В тот момент у меня стопа вылетела из своего обычного состояния, но я сразу же вставил ее обратно. Чувствовался скорее испуг, нежели
Доктора говорят о двух неделях восстановления, но я уверен, что после игры с БАТЭ уже буду тренироваться. Сразу после матча сделали снимок, который показал, что растянуты боковые связки. Сегодня ездили на УЗИ и МРТ для того, чтобы убедиться, что нет
Получается, вины соперника в том эпизоде нет?
Я сам неудачно приземлился. На жесткий контакт повлияло искусственное поле — носок «поехал» в одну сторону, а все остальное тело — в другую.
Ты пропускаешь завтрашний матч с БАТЭ. Что можешь пожелать команде и болельщикам накануне этой важной игры?
Быть вместе, быть единым целым. Чтобы каждый болельщик передавал свои положительные эмоции игрокам. Я уверен, что бояться некого и все будет хорошо, — цитирует Витуса официальный сайт брестского «Динамо».
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