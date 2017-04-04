Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29310942/
4 апреля 2017, 14:54 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Максим Витус: Доктора говорят о двух неделях восстановления

В первом тайме матча стартового тура чемпионата страны против «Минска» Максим Витус получил травму голеностопа, которая не позволила ему продолжить игру. По информации медицинского штаба брестского «Динамо», у защитника диагностировано растяжение наружных связок голеностопа. Футболисту придется пропустить до двух недель.

В первом тайме матча стартового тура чемпионата страны против Минска Максим <span class=error>Витус</span> получил травму <span class=error>голеностопа</span> которая не позволила ему продолжить игру. По информации медицинского штаба брестского Динамо у защитника диагностировано растяжение наружных связок <span class=error>голеностопа</span>. Футболисту придется пропустить до двух недель. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Чувствую себя нормально. Просто оступился при приземлении на опорную ногу и подвернул голеностоп, растянул связки. В тот момент у меня стопа вылетела из своего обычного состояния, но я сразу же вставил ее обратно. Чувствовался скорее испуг, нежели какая-то боль. Вовремя оказанная первая помощь поспособствовала тому, что травма заживет скорее.

Доктора говорят о двух неделях восстановления, но я уверен, что после игры с БАТЭ уже буду тренироваться. Сразу после матча сделали снимок, который показал, что растянуты боковые связки. Сегодня ездили на УЗИ и МРТ для того, чтобы убедиться, что нет каких-нибудь разрывов.

Получается, вины соперника в том эпизоде нет?

Я сам неудачно приземлился. На жесткий контакт повлияло искусственное поле — носок «поехал» в одну сторону, а все остальное тело — в другую.

Ты пропускаешь завтрашний матч с БАТЭ. Что можешь пожелать команде и болельщикам накануне этой важной игры?

Быть вместе, быть единым целым. Чтобы каждый болельщик передавал свои положительные эмоции игрокам. Я уверен, что бояться некого и все будет хорошо, — цитирует Витуса официальный сайт брестского «Динамо».

Динамо Брс
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ