Максим Витус: Доктора говорят о двух неделях восстановления

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Чувствую себя нормально. Просто оступился при приземлении на опорную ногу и подвернул голеностоп, растянул связки. В тот момент у меня стопа вылетела из своего обычного состояния, но я сразу же вставил ее обратно. Чувствовался скорее испуг, нежели какая-то боль. Вовремя оказанная первая помощь поспособствовала тому, что травма заживет скорее.



Доктора говорят о двух неделях восстановления, но я уверен, что после игры с БАТЭ уже буду тренироваться. Сразу после матча сделали снимок, который показал, что растянуты боковые связки. Сегодня ездили на УЗИ и МРТ для того, чтобы убедиться, что нет каких-нибудь разрывов.

Получается, вины соперника в том эпизоде нет?

Я сам неудачно приземлился. На жесткий контакт повлияло искусственное поле — носок «поехал» в одну сторону, а все остальное тело — в другую.

Ты пропускаешь завтрашний матч с БАТЭ. Что можешь пожелать команде и болельщикам накануне этой важной игры?

Быть вместе, быть единым целым. Чтобы каждый болельщик передавал свои положительные эмоции игрокам. Я уверен, что бояться некого и все будет хорошо, — цитирует Витуса официальный сайт брестского «Динамо».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Результат травмы? <a href="https://t.co/78u6IRfWXL">pic.twitter.com/78u6IRfWXL</a></p>— Максим Витус (@maximvitus13) <a href="https://twitter.com/maximvitus13/status/849153157372547072">4 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>