Месси огорчит Сампаоли, «Реал» и «Атлетико» разомнутся перед дерби

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. ЛА ЛИГА. 30-й тур.

4 апреля, вторник

Футбол Испания 2016/2017 Тур 30, 4.04.2017, 20:30 -:- Атлетик Эспаньол

20.30. АТЛЕТИК — ЭСПАНЬОЛ.

Пожалуй, матч на «Сан-Мамес» — последний шанс «попугаев» обозначить погоню за одной из путевок в Лигу Европы. Правда, в последнее время «Эспаньол» на чужих полях стабильно чередует ничьи с поражениями, и если тенденция сохранится, гостям ничего не светит. Впрочем, у них не так много шансов и по причине хорошей формы «Атлетика». Баски уверенно расправляются в родных стенах со всеми, кроме визитеров из Мадрида. Думается, выиграют они и на этот раз, хотя борьба обещает получиться исключительно упорной.

Прогноз СЭ — 2:1. Коэффициенты Winline — П2 1.64 — Н 3.88 — П2 5.84.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 30, 4.04.2017, 22:30 -:- Бетис Вильярреал

22.30. БЕТИС — ВИЛЬЯРРЕАЛ.

Желтая субмарина рискует покинуть еврокубковые воды. Отрыв от «Атлетика» составляет всего одно очко, а два последних матча команда Франа Эскрибы проиграла, хотя и «Лас-Пальмас», и «Эйбар» при всех их достоинствах «Вильярреалу» были по зубам. То же самое, кстати, можно сказать и про не претендующий ни на что серьезное «Бетис». «Огурцы» после череды неудач только в прошлом домашнем матче сумели победить на «Бенито Вильямарин» безнадежную «Осасуну». «Вильярреалу» они не проигрывают в родных стенах с 2008 года. Не уступят и сейчас, однако «подводники» сумеют остановить падение, зацепившись за ничью.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Коэффициенты Winline — П2 2.70 — Н 3.20 — П2 2.80.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 30, 4.04.2017, 22:30 -:- Атлетико Реал Сосьедад

22.30. АТЛЕТИКО — РЕАЛ СОСЬЕДАД.

Еще недавно претендовавший на место в Лиге чемпионов клуб из Сан-Себастьяна угодил в полосу неудач, и субботняя ничья с «Леганесом» продлила безвыигрышную серию до трех туров (=1−2). «Атлетико», напротив, выдал лучший в этом чемпионате отрезок из четырех последовательных побед. Думается, во вторник продлятся серии обоих соперников, и «матрасники» возьмут у «Реала» реванш за поражение в первом круге. Тем более, три последних визита на «Висенте Кальдерон» обернулись для басков поражениями с суммарным счетом 0:9. Вряд ли команда Диего Симеоне будет столь же кровожадна во вторник, ведь хозяева будут держать в уме предстоящее мадридское дерби.

Прогноз «СЭ» — 2:0. Коэффициенты Winline — П2 1.39 — Н 4.77 — П2 8.97.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 30, 5.04.2017, 20:30 -:- Барселона Севилья

5 апреля, среда

20.30. БАРСЕЛОНА — СЕВИЛЬЯ.

На днях Хорхе Сампаоли признался, что мечтает тренировать Месси. Как раз Лео должен испортить тренеру и без того не самое лучшее настроение. Аргентинец отдохнул благодаря дисквалификациям как в сборной, так и в клубе, а «Севилья» пребывает в кризисе и не может выиграть на протяжении четырех туров. Для главного тренера это антирекорд, и на «Камп Ноу» он ухудшится. Статистика в этом, кстати, так же убеждает, ведь «Барселона» выиграла в родных стенах шесть последних матчей, а команда из Андалусии не набирала здесь очков со времен нулевой ничьей 2011 года.

Прогноз «СЭ» — 3:1. Коэффициенты Winline — П2 1.25 — Н 7.03 — П2 9.92.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 30, 5.04.2017, 21:30 -:- Алавес Осасуна

21.30. АЛАВЕС — ОСАСУНА.

Пожалуй, один из самых предсказуемых матчей тура. Да, «Алавес» крупно проиграл на «Сантьяго Бернабеу», однако такой исход был ожидаем, и нескольких дней хватит, чтобы выбросить неудачу из головы. Не знающей побед вот уже 21 матч «Осасуне» ловить в этой игре нечего. Кроме, конечно, голов в собственные ворота. Если учесть, что хозяева в этом чемпионате забили меньше находящегося на 18-й позиции «Спортинга», предположим, что все ограничится одним точным ударом. Хотя, в сегунде на своем поле «Алавес» в предыдущих сезонах стабильно отправлял в ворота «Осасуны» по три мяча.

Прогноз «СЭ» — 1:0. Коэффициенты Winline — П2 1.44 — Н 4.61 — П2 7.66.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 30, 5.04.2017, 21:30 -:- Депортиво Гранада

21.30. ДЕПОРТИВО — ГРАНАДА.

Положение идущих на 19-м месте гостей безнадежно, и даже наибольшее число спасений в чемпионатах «Большой пятерки» в исполнении Гильермо Очоа не спасет «Гранаду» в Ла-Корунье. К тому же экс-рубиновец Вакасо временно лишился дисквалифицированного партнера по центру полузащиты Агбо. «Депортиво» же после прервавших весьма успешную серию двух «сухих» поражений должен наконец-то обыграть крайне неудобного соперника, которого в ла лиге в этом веке галисийцы еще не побеждали (=4−3).

Прогноз «СЭ» — 2:0. Коэффициенты Winline — П2 1.63 — Н 4.01 — П2 5.67.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 30, 5.04.2017, 21:30 -:- Спортинг Х Малага

21.30. СПОРТИНГ — МАЛАГА.

Еще один поединок двух команд из нижней части таблицы. Можно сказать, для отстающего от спасительной 17-й строчки на пять очков «Спортинга» это час икс. Хихонцы испытывают эмоциональный подъем после победы над «Гранадой» и боевой ничьей в Севилье. «Малага», конечно, будет упираться, но предел мечтаний не побеждавших на чужих стадионах с 20 марта прошлого года гостей — нулевая ничья. Добиться ее вряд ли удастся. Кстати, наш старый знакомый Ласина Траоре мог оказаться не в Хихоне, а в Малаге, и у него есть возможность доказать, что «анчоусы» зря отказались от его кандидатуры после смены главного тренера.

Прогноз «СЭ» — 1:0. Коэффициенты Winline — П2 2.74 — Н 3.32 — П2 2.68.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 30, 5.04.2017, 22:30 -:- Леганес Реал

22.30. ЛЕГАНЕС — РЕАЛ.

«Леганес» умеет преподносить сюрпризы. Эта команда не проигрывает на протяжении четырех туров, в которых добилась ничьих пусть и с переживающими непростой период, но все равно находящимися на принципиально ином уровне «Реал Сосьедадом» и «Севильей». При этом в четырех турах новичок ла лиги пропустил лишь два мяча. Наверное, столько же хозяева получат и от «Реала», который в преддверии дерби и сражений с «Баварией» в Лиге чемпионов играет в энергосберегающем режиме, что не мешает ему на классе стабильно пополнять очковую копилку.

Прогноз «СЭ» — 0:2. Коэффициенты Winline — П2 8.49 — Н 5.15 — П2 1.37.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 30, 6.04.2017, 20:30 -:- Эйбар Лас-Пальмас

6 апреля, четверг

20.30. ЭЙБАР — ЛАС-ПАЛЬМАС.

Продолжающий претендовать на попадание в Лигу Европы «Эйбар» провел отличный матч с «Вильярреалом» и готов развить успех. Дома у одного из открытий сезона проблемы только с «Барселоной» и «Реалом», которые забивали хозяевам по четыре мяча. «Лас-Пальмас» же можно обыгрывать. Правда, тут «Эйбару» похвастаться нечем: с учетом Кубка короля он проиграл оппонентам из Гран-Канарии четыре раза подряд! Однако пятой осечки не будет, и неубедительно сыгравший в Виго «Лас-Пальмас» должен быть повержен. Пусть и в упорной борьбе.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline — П2 1.85 — Н 3.78 — П2 4.08.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 30, 6.04.2017, 22:30 -:- Валенсия Сельта

22.30. ВАЛЕНСИЯ — СЕЛЬТА.

«Летучие мыши» имеют лишний день отдыха, да и крупная победа в прошлом туре добавила им эмоций. Плюс, на «Месталье» валенсийцы не проигрывают уже пять туров (+4=1), успев на этом отрезке нокаутировать «Реал» и «Атлетик». Вот только «Сельта» для хозяев не самый удобный соперник. В этом сезоне галисийцы выиграли не только матч первого круга, но и оба кубковых поединка. Да и сейчас команда Эдуардо Бериццо набрала отличный ход, с учетом памятного матча в Краснодаре одержав три победы подряд. При этом тренерский штаб грамотно ротирует состав. С «Лас-Пальмасом» в атаке солировал сделавший хет-трик Росси и выбор между ним и стабильно играющим в старте Гвидетти — приятная головная боль тренерского штаба.

Прогноз «СЭ» — 2:2. Коэффициенты Winline — П2 2.02 — Н 3.49 — П2 3.71.