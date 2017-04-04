Месси огорчит Сампаоли, «Реал» и «Атлетико» разомнутся перед дерби
«СЭ» анонсирует матчи 30-го тура чемпионата Испании и дает на них свой прогноз.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. ЛА ЛИГА. 30-й тур.
4 апреля, вторник
20.30. АТЛЕТИК — ЭСПАНЬОЛ.
Пожалуй, матч на «Сан-Мамес» — последний шанс «попугаев» обозначить погоню за одной из путевок в Лигу Европы. Правда, в последнее время «Эспаньол» на чужих полях стабильно чередует ничьи с поражениями, и если тенденция сохранится, гостям ничего не светит. Впрочем, у них не так много шансов и по причине хорошей формы «Атлетика». Баски уверенно расправляются в родных стенах со всеми, кроме визитеров из Мадрида. Думается, выиграют они и на этот раз, хотя борьба обещает получиться исключительно упорной.
Прогноз СЭ — 2:1. Коэффициенты Winline — П2 1.64 — Н 3.88 — П2 5.84.
22.30. БЕТИС — ВИЛЬЯРРЕАЛ.
Желтая субмарина рискует покинуть еврокубковые воды. Отрыв от «Атлетика» составляет всего одно очко, а два последних матча команда Франа Эскрибы проиграла, хотя и «Лас-Пальмас», и «Эйбар» при всех их достоинствах «Вильярреалу» были по зубам. То же самое, кстати, можно сказать и про не претендующий ни на что серьезное «Бетис». «Огурцы» после череды неудач только в прошлом домашнем матче сумели победить на «Бенито Вильямарин» безнадежную «Осасуну». «Вильярреалу» они не проигрывают в родных стенах с 2008 года. Не уступят и сейчас, однако «подводники» сумеют остановить падение, зацепившись за ничью.
Прогноз «СЭ» — 1:1. Коэффициенты Winline — П2 2.70 — Н 3.20 — П2 2.80.
22.30. АТЛЕТИКО — РЕАЛ СОСЬЕДАД.
Еще недавно претендовавший на место в Лиге чемпионов клуб из
Прогноз «СЭ» — 2:0. Коэффициенты Winline — П2 1.39 — Н 4.77 — П2 8.97.
5 апреля, среда
20.30. БАРСЕЛОНА — СЕВИЛЬЯ.
На днях Хорхе Сампаоли признался, что мечтает тренировать Месси. Как раз Лео должен испортить тренеру и без того не самое лучшее настроение. Аргентинец отдохнул благодаря дисквалификациям как в сборной, так и в клубе, а «Севилья» пребывает в кризисе и не может выиграть на протяжении четырех туров. Для главного тренера это антирекорд, и на «Камп Ноу» он ухудшится. Статистика в этом, кстати, так же убеждает, ведь «Барселона» выиграла в родных стенах шесть последних матчей, а команда из Андалусии не набирала здесь очков со времен нулевой ничьей 2011 года.
Прогноз «СЭ» — 3:1. Коэффициенты Winline — П2 1.25 — Н 7.03 — П2 9.92.
21.30. АЛАВЕС — ОСАСУНА.
Пожалуй, один из самых предсказуемых матчей тура. Да, «Алавес» крупно проиграл на «Сантьяго Бернабеу», однако такой исход был ожидаем, и нескольких дней хватит, чтобы выбросить неудачу из головы. Не знающей побед вот уже 21 матч «Осасуне» ловить в этой игре нечего. Кроме, конечно, голов в собственные ворота. Если учесть, что хозяева в этом чемпионате забили меньше находящегося на 18-й позиции «Спортинга», предположим, что все ограничится одним точным ударом. Хотя, в сегунде на своем поле «Алавес» в предыдущих сезонах стабильно отправлял в ворота «Осасуны» по три мяча.
Прогноз «СЭ» — 1:0. Коэффициенты Winline — П2 1.44 — Н 4.61 — П2 7.66.
21.30. ДЕПОРТИВО — ГРАНАДА.
Положение идущих на 19-м месте гостей безнадежно, и даже наибольшее число спасений в чемпионатах «Большой пятерки» в исполнении Гильермо Очоа не спасет «Гранаду» в
Прогноз «СЭ» — 2:0. Коэффициенты Winline — П2 1.63 — Н 4.01 — П2 5.67.
21.30. СПОРТИНГ — МАЛАГА.
Еще один поединок двух команд из нижней части таблицы. Можно сказать, для отстающего от спасительной 17-й строчки на пять очков «Спортинга» это час икс. Хихонцы испытывают эмоциональный подъем после победы над «Гранадой» и боевой ничьей в Севилье. «Малага», конечно, будет упираться, но предел мечтаний не побеждавших на чужих стадионах с 20 марта прошлого года гостей — нулевая ничья. Добиться ее вряд ли удастся. Кстати, наш старый знакомый Ласина Траоре мог оказаться не в Хихоне, а в Малаге, и у него есть возможность доказать, что «анчоусы» зря отказались от его кандидатуры после смены главного тренера.
Прогноз «СЭ» — 1:0. Коэффициенты Winline — П2 2.74 — Н 3.32 — П2 2.68.
22.30. ЛЕГАНЕС — РЕАЛ.
«Леганес» умеет преподносить сюрпризы. Эта команда не проигрывает на протяжении четырех туров, в которых добилась ничьих пусть и с переживающими непростой период, но все равно находящимися на принципиально ином уровне «Реал Сосьедадом» и «Севильей». При этом в четырех турах новичок ла лиги пропустил лишь два мяча. Наверное, столько же хозяева получат и от «Реала», который в преддверии дерби и сражений с «Баварией» в Лиге чемпионов играет в энергосберегающем режиме, что не мешает ему на классе стабильно пополнять очковую копилку.
Прогноз «СЭ» — 0:2. Коэффициенты Winline — П2 8.49 — Н 5.15 — П2 1.37.
6 апреля, четверг
20.30. ЭЙБАР —
Продолжающий претендовать на попадание в Лигу Европы «Эйбар» провел отличный матч с «Вильярреалом» и готов развить успех. Дома у одного из открытий сезона проблемы только с «Барселоной» и «Реалом», которые забивали хозяевам по четыре мяча. «Лас-Пальмас» же можно обыгрывать. Правда, тут «Эйбару» похвастаться нечем: с учетом Кубка короля он проиграл оппонентам из
Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline — П2 1.85 — Н 3.78 — П2 4.08.
22.30. ВАЛЕНСИЯ — СЕЛЬТА.
«Летучие мыши» имеют лишний день отдыха, да и крупная победа в прошлом туре добавила им эмоций. Плюс, на «Месталье» валенсийцы не проигрывают уже пять туров (+4=1), успев на этом отрезке нокаутировать «Реал» и «Атлетик». Вот только «Сельта» для хозяев не самый удобный соперник. В этом сезоне галисийцы выиграли не только матч первого круга, но и оба кубковых поединка. Да и сейчас команда Эдуардо Бериццо набрала отличный ход, с учетом памятного матча в Краснодаре одержав три победы подряд. При этом тренерский штаб грамотно ротирует состав. С «Лас-Пальмасом» в атаке солировал сделавший
Прогноз «СЭ» — 2:2. Коэффициенты Winline — П2 2.02 — Н 3.49 — П2 3.71.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter