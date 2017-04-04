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4 апреля 2017, 14:38 | Футбол: Зарубежный | ИА REGNUM

Защитник «Атлетико» Эрнандес перейдет в «Реал»

Защитник «Атлетико» Тео Эрнандес, который в текущем сезоне выступает на правах аренды за «Алавес», в ближайшее время станет игроком мадридского «Реала». Об этом сообщает Marca.

По данным издания, руководство «королевского клуба» и 19-летний футболист уже достигли предварительных договоренностей по трудовому соглашению.

«Реал» достиг соглашения с Тео Эрнандесом, — говорится в сообщении. — Права на левого защитника принадлежат мадридскому «Атлетико».

Ожидается, что клуб «Атлетико» получит за трансфер защитника 24 млн евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании Эрнандес провел 24 матча, в которых отметился 4 результативными передачами.

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