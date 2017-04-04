Защитник «Атлетико» Эрнандес перейдет в «Реал»

По данным издания, руководство «королевского клуба» и 19-летний футболист уже достигли предварительных договоренностей по трудовому соглашению.

«Реал» достиг соглашения с Тео Эрнандесом, — говорится в сообщении. — Права на левого защитника принадлежат мадридскому «Атлетико».

Ожидается, что клуб «Атлетико» получит за трансфер защитника 24 млн евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании Эрнандес провел 24 матча, в которых отметился 4 результативными передачами.