«Дибала — очень хороший игрок. Но эти слухи — выдумки. Мы сосредоточены на нашей игре и последующих матчах. У нас нет времени думать об этих сплетнях», — цитирует Анчелотти Goal.



Слухи о переходе Дибалы в «Баварию» появились после того, как председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что «думает о таком игроке, как Дибала»? — добавил итальянский тренер.