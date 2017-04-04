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4 апреля 2017, 14:18 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Карло Анчелотти: Дибала в «Баварии» — это выдумки

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти опроверг слухи о возможном переходе форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы в мюнхенский клуб.

«Дибала — очень хороший игрок. Но эти слухи — выдумки. Мы сосредоточены на нашей игре и последующих матчах. У нас нет времени думать об этих сплетнях», — цитирует Анчелотти Goal.

Слухи о переходе Дибалы в «Баварию» появились после того, как председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что «думает о таком игроке, как Дибала»? — добавил итальянский тренер.

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