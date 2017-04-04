— Саян Жаксыгельдиевич, вчера закрылось зимнее трансферное окно, и, наверное, наступил подходящий момент подвести итоги трансферной деятельности как нашего клуба, так и в целом остальных клубов нашего чемпионата. Как можете оценить в целом пришедших зимой игроков? Стал ли клуб сильнее в это межсезонье после прихода Ллуллаку, Муртазаева, Маевского, Жалмукана, Граховаца и возвращения Постникова?

— Мне кажется, что да. Все пришедшие игроки уже с первых туров показали свою состоятельность, отметившись решающими забитыми голами. И каждый из пришедших игроков уже имеет свою определенную роль, с которой все, в целом, справляются. Так, в победном матче с «Шахтером» решающий гол соорудили Жалмукан, отдавший голевую передачу, и Маевский, в задачи которого не входят забивать мячи, но, тем не менее, он в каждом матче создает угрозу у чужих ворот. Ллуллаку отметился забитым мячом с «Акжайыком» и становится твердым игроком основы. Постников уже далеко не новичок в нашей команде и укрепил оборону, в которой всех хорошо знает. Роман Муртазаев, я уверен, тоже ещё не раз принесет пользу нашему клубу, также как и Срджан Граховац, который, я надеюсь, станет одним из самых ярких игроков нашего чемпионата. Но, естественно, лучшую оценку команде даст сезон. Как говорится, цыплят по осени считают, так что в ноябре-декабре можно будет с уверенностью сказать, удалось ли нам в итоге усилить команду.



— Что можете сказать про другие команды? Кто из клубов сработал лучше, кто хуже? Кто из новичков других клубов вам запомнился?

— Наверное, с моей стороны будет не этично давать оценку работе селекционных служб и руководителей других клубов. Всех нас рассудит футбольное поле, и оно даст наиболее объективную оценку. Что можно сказать с уверенностью — все команды усилились, и чемпионат стал непредсказуемый. Фавориты теряют очки, в каждом матче идет упорная борьба, и нет такого, чтобы какой-то клуб был явно слабее или сильнее остальных.



— В соцсетях были фотографии Баурыжана Джолчиева с игроками ФК «Астана». Означает ли это, что этот игрок может пополнить состав клуба?

— Не стану скрывать, мы вели переговоры с этим игроком и не единожды встречались с ним, давали ему шанс вернуться и предлагали хорошие условия, учитывая, что он уже полтора года вне футбола. Предложенные нами условия его не устроили, и, говоря откровенно, мне кажется, что этот игрок потерян для большого футбола, дай Аллах мне ошибиться. Мне лично очень жаль, что такой большой талант, который мог бы в перспективе играть в топовом европейском чемпионате, таким образом губит то, чем его наделила природа. Когда деньги ставят выше футбола, Всевышний этого не прощает. Джолчиев — очередной пример молодым игрокам, что спорт не терпит подобного отношения. Деньги — это вознаграждение за труд, и они приходят к тем, кто работает, отдавая себя полностью игре.



— Какие планы на летнее трансферное окно? Стоит ли ждать усиления команды, и какие позиции требуют усиления? Может ли тот же Джолчиев пополнить команду в летнее трансферное окно?

— Пока слишком рано говорить про летние трансферы, многое будет зависеть от формы нынешних игроков клуба, а также тех, кто находится в аренде. Естественно, если появится возможность усилить состав, мы постараемся этой возможностью воспользоваться. Что касается Джолчиева, могу с уверенностью сказать, что в летнее трансферное окно он нам будет не нужен, потому что в этом году он нам уже не помощник. Почему? Только на восстановление и приведение Джолчиева к требуемым «Астане» игровым кондициям уйдет полгода. А футболист должен быть в полной готовности уже к июлю, к старту еврокубков.