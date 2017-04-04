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4 апреля 2017, 13:22 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Турецкий «Бешикташ» может купить игрока сборной Украины за 3,5 миллиона евро

Один из грандов чемпионата Турции по футболу стамбульский «Бешикташ» заинтересован в приобретении защитника сборной Украины Эдуарда Соболя. Об этом сообщил турецкий спортивный портал fanatik.com.tr. В данный момент 21-летний футболист выступает за луганскую «Зарю», но права на него принадлежат «Шахтеру».

Один из <span class=error>грандов</span> чемпионата Турции по футболу стамбульский Бешикташ заинтересован в приобретении защитника сборной Украины Эдуарда Соболя. Об этом сообщил турецкий спортивный портал fanatik.com.tr. В данный момент 21-летний футболист выступает за луганскую Зарю но права на него принадлежат Шахтеру. Увеличить
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По сведениям турецких источников, этим летом футболист должен быть продан в стамбульский клуб за 3,5 миллиона евро.

Кроме того, игрок мог переехать в Стамбул еще зимой, однако тогда трансфер сорвался в самый последний момент.

За сборную Украины Соболь дебютировал в прошлом году и сыграл в 4-х матчах.

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