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4 апреля 2017, 12:56 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

СМИ: Ибрагимович покинет «Манчестер Юнайтед» ради команды MLS «Лос-Анджелес Гэлакси»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович по окончании нынешнего сезона покинет клуб и будет выступать за «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает РБК со ссылкой на Fox Deportes.

Нападающий Манчестер Юнайтед <span class=error>Златан</span> Ибрагимович по окончании нынешнего сезона покинет клуб и будет выступать за Лос-Анджелес <span class=error>Гэлакси</span> сообщает <span class=error>РБК</span> со ссылкой на Fox Deportes. Увеличить
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Канал уже опубликовал фотографию Ибрагимовича в футболке «ЛА Гэлакси» и видеокомментарии разных экспертов по поводу переезда шведского форварда в США.

Ранее сообщалось, что американский клуб готов предложить шведскому футболисту контракт, согласно которому он будет получать 11 миллионов фунтов в год. Подобный оклад является самым высоким в МЛС.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Ибрагимович провел за «Манчестер» 41 матч и забил 26 голов.

Вместе с тем, ранее сообщалось, что нападающий может продлить контракт, истекающий летом этого года. В договоре 35-летнего футболиста есть опция, позволяющая пролонгировать договор еще на год, и швед не исключает, что поставит подпись.

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