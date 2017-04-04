СМИ: Ибрагимович покинет «Манчестер Юнайтед» ради команды MLS «Лос-Анджелес Гэлакси»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович по окончании нынешнего сезона покинет клуб и будет выступать за «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает РБК со ссылкой на Fox Deportes.
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Канал уже опубликовал фотографию Ибрагимовича в футболке «ЛА Гэлакси» и видеокомментарии разных экспертов по поводу переезда шведского форварда в США.
Ранее сообщалось, что американский клуб готов предложить шведскому футболисту контракт, согласно которому он будет получать 11 миллионов фунтов в год. Подобный оклад является самым высоким в МЛС.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Ибрагимович провел за «Манчестер» 41 матч и забил 26 голов.
Вместе с тем, ранее сообщалось, что нападающий может продлить контракт, истекающий летом этого года. В договоре 35-летнего футболиста есть опция, позволяющая пролонгировать договор еще на год, и швед не исключает, что поставит подпись.
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