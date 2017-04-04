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4 апреля 2017, 12:54 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Симоне Индзаги: Несмотря на два мяча преимущества, «Лацио» придется умирать на поле

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от ответного матча ½ финала Кубка Италии с «Ромой». На своем поле «Лацио» победил 2:0.

«Мы готовы ко всему. Выход в финал стал бы самым прекрасным подарком к моему 41-летию. Мы сделали только половину дела, сыграли только один тайм. Фора у “Лацио” есть, но мы не добьемся результата, если не будем играть в свой футбол. Несмотря на два мяча преимущества, “Лацио” придется умирать на поле.

Мы знаем о своих сильных сторонах. Нам нужно играть сердцем, но при этом не выключать головы», — цитирует Индзаги Football Italia.

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