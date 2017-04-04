Хороший мир на фоне плохой войны. Что происходит в «Арсенале»

В 30-м туре АПЛ в гости к уязвленным «канонирам», потерпевшим 4 поражения в 5 матчах, пожаловал «Манчестер Сити», еще не в полной мере обретший свою игру, но уже явно нащупавший ее. Гости и начали с места в карьер, забив гол уже на 5-й минуте — самый быстрый гол, пропущенный «Арсеналом» в рамках АПЛ за последние 5 лет. Казалось, хозяевам не избежать разгрома. Атака за атакой в исполнении «горожан» лишь чудом не увенчались полной капитуляцией. Правда, «канониры» тоже огрызались, что вылилось в гол Уолкотта, но паритет пал спустя 133 секунды. Второй тайм «Арсенал» провел спокойнее и сравнял счет, который так и не изменился до конца встречи.

Не берусь судить о том, что показал этот матч для «Манчестер Сити», но «Арсеналу» такой исход добавил немного уверенности, а также наглядно продемонстрировал, что проблема в головах. Пожалуй, ни один клуб АПЛ не испытывает такого давления со стороны СМИ и фанатов, как «Арсенал». Как бы ни отнекивались игроки, но это сказывается и на поле. Психология — большая вещь, и не зря клуб пригласил в этом сезоне специалиста, работавшего со сборной Новой Зеландии по регби. Проблема выявлена, проблема пытается решаться. Пока с переменным успехом.

К сожалению, матч двух самых атакующих команд, двух философий «позитивного» футбола, направленного на создание моментов и воплощение их в голы, больше был похож на торжество хаоса в своих штрафных. После игры больше хочется поругать пропускавших, чем похвалить забивавших. У «Манчестер Сити» проявились локальные проблемы при обороне стандартов, у «Арсенала» уже не в первый раз вылезла более системная ошибка. Арсен Венгер все еще в поисках баланса в центре поля. В этом сезоне мы увидели уже порядка семи сочетаний центральных полузащитников, но провести продолжительное время на поле ни одна пара не смогла, нарываясь раз за разом на травмы то одного игрока, то другого. Но в воскресенье, наконец, на поле в стартовом составе вышел Месут Озил, и «Арсенал» заиграл намного лучше.

Во многом то пике, в которое угодили «канониры» было связано с отсутствием Озила. Когда команда, и без того страдающая от отсутствия Касорлы, лишается еще и Озила, она лишается львиной доли креатива и мысли на поле. Да, Месут во многом виноват во втором пропущенном голе, но это не отменяет того, как много мячей было перехвачено и отобрано им в центре для начала атак. Прессинг и чрезмерное увлечение дриблингом в исполнении Санчеса едва не вылились в три пропущенных мяча, но вряд ли мы увидим критику чилийца. На мой взгляд, Озил был лучшим игроком «Арсенала» в прошедшем матче, записав ко всему прочему голевую передачу на свой счет. 50-ю в составе «канониров».

В воскресенье мы увидели хороший матч, пусть и не самый качественный, хорошую ничью, хороший мирный исход. Впрочем, вокруг «Эмирейтс» опять разгоралась плохая война. Звезды ArsenalFanTV не успокоились и решили устраивать свои акции протеста до конца сезона. Марш был снова не многочисленным, но на сей раз обзавелся мегафоном и вот таким транспортным средством.

В прошлом туре матч сопровождался не просто самолетом с растяжкой, а сразу двумя. Один был направлен против тренера, другой в его защиту. Подобное событие стало настолько из ряда вон выходящим, что иначе как «позорной» данную акцию и не называли. Многих болельщиков выходки протестантов сподвигли на ответные меры. И вот на стадионе появляются уже и баннеры в поддержку тренера.

А вне стадиона проходят стычки между ArsenalFanTV и обычными болельщиками. Ситуация не здоровая, но звезды социальных сетей перешли грань. Гражданская война? Нет. Есть разница во взглядах, но даже у людей с разными мнениями есть общее желание поддерживать команду несмотря ни на что. Позавчера показательным был момент, когда «Арсенал» побежал в атаку, заработал угловой, и стадион заревел в поддержке своей команды. Как итог — реализованный стандарт. Можно сколько угодно протестовать и высказывать свое мнение, но что делает фанатов фанатами? Поддержка команды. Об этом не стоит забывать.

Екатерина Ульченко