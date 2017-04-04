Роджерс признался, что не спешит вернуться в АПЛ

Ныне специалист является наставником «Селтика», с которым он выиграл чемпионат Шотландии.



«Когда-то я уеду в другой чемпионат, но пока я молод как специалист. Несколько лет назад я был очень амбициозен, но работа в “Селтике” заставляет переоценить свои возможности. Когда я покину команду, я хочу оставить преемнику достойное наследство.



Однажды я вернусь в Премьер-лигу или буду работать за границей, но сейчас я сконцентрирован на “Селтике”. Мне здесь всё нравится, хочу дальше строить команду и добиваться новых побед», — цитирует Роджерса talkSPORT.