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4 апреля 2017, 12:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роджерс признался, что не спешит вернуться в АПЛ

Бывший главный тренер «Ливерпуля» и «Суонси Сити» Брендан Роджерс признался, что не планирует в ближайшее время возвращаться к работе в Премьер-лиге.

Ныне специалист является наставником «Селтика», с которым он выиграл чемпионат Шотландии.

«Когда-то я уеду в другой чемпионат, но пока я молод как специалист. Несколько лет назад я был очень амбициозен, но работа в “Селтике” заставляет переоценить свои возможности. Когда я покину команду, я хочу оставить преемнику достойное наследство.

Однажды я вернусь в Премьер-лигу или буду работать за границей, но сейчас я сконцентрирован на “Селтике”. Мне здесь всё нравится, хочу дальше строить команду и добиваться новых побед», — цитирует Роджерса talkSPORT.

Селтик
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