Роджерс признался, что не спешит вернуться в АПЛ
Бывший главный тренер «Ливерпуля» и «Суонси Сити» Брендан Роджерс признался, что не планирует в ближайшее время возвращаться к работе в
Премьер-лиге.
Ныне специалист является наставником «Селтика», с которым он выиграл чемпионат Шотландии.
«Когда-то я уеду в другой чемпионат, но пока я молод как специалист. Несколько лет назад я был очень амбициозен, но работа в “Селтике” заставляет переоценить свои возможности. Когда я покину команду, я хочу оставить преемнику достойное наследство.
Однажды я вернусь в
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