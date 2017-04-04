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4 апреля 2017, 12:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Абидаль: «Барселона» не может позволить себе потерять Месси

Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль отметил, что руководство каталонского клуба должно сделать всё, чтобы продлить контракт с нападающим Лионелем Месси.

Переговоры между «Барселоной» и футболистом сборной Аргентины ведутся, но они достаточно сложные.

«Дай бог, чтобы Лео продлил контракт. “Барселона” не может позволить себе потерять Месси — лучшего футболиста мира. Я знаю, что клуб всегда будет обходиться с ним соответствующим образом за всё, что он сделал. Месси более чем достоин пролонгации соглашения», — приводит слова Абидаля Mundo Deportivo.

Действующее соглашение Месси с испанским грандом рассчитано до лета 2018 года.

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