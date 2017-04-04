Камачо считает, что будущее Иско в «Реале» зависит от Зидана

Камачо считает, что возможность продления контракта Иско с «Королевским клубом» будет зависеть и от наставника «сливочных» Зинедина Зидана.



«Иско — очень сильный футболист. Но его будущее будет зависеть и от Зидана с руководством клуба. И я не знаю, что произойдёт с ним. Если бы я был в большей степени связан с “Реалом”, то высказал бы более обоснованную точку зрения. Состав команды также очень силён», — цитирует Камачо испанское интернет-издание Sport.



Ранее сообщалось, что будущее Иско во многом будет обусловлено его игровой практикой в оставшихся матчах сезона.