Камачо считает, что будущее Иско в «Реале» зависит от Зидана
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хосе Антонио Камачо поделился мнением о будущем полузащитника команды Иско.
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Камачо считает, что возможность продления контракта Иско с «Королевским клубом» будет зависеть и от наставника «сливочных» Зинедина Зидана.
«Иско — очень сильный футболист. Но его будущее будет зависеть и от Зидана с руководством клуба. И я не знаю, что произойдёт с ним. Если бы я был в большей степени связан с “Реалом”, то высказал бы более обоснованную точку зрения. Состав команды также очень силён», — цитирует Камачо испанское
Ранее сообщалось, что будущее Иско во многом будет обусловлено его игровой практикой в оставшихся матчах сезона.
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