Мертезакер может сыграть с «Вест Хэмом», Чех приступит к тренировкам 10 апреля

Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «канониров» Арсен Венгер.



«Окслейд-Чемберлен и Рэмси сегодня пройдут тесты, но есть шанс, что они будут доступны завтра. Косельни, увы, не сыграет. Возможно, он будет доступен к матчу с “Кристал Пэлас” (10 апреля. — Прим. “Чемпионата”). Сегодня его ждёт сканирование, более точно смогу сказать завтра.



Пер Мертезакер готов сыграть. Чех завтра недоступен. Возможно, в понедельник он приступит к тренировкам», — цитирует Венгера Mirror.