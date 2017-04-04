Мертезакер может сыграть с «Вест Хэмом», Чех приступит к тренировкам 10 апреля
Защитник Пер Мертезакер восстановился после травмы и готов помочь «Арсеналу» в матче 31-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед».
Об этом на
«Окслейд-Чемберлен и Рэмси сегодня пройдут тесты, но есть шанс, что они будут доступны завтра. Косельни, увы, не сыграет. Возможно, он будет доступен к матчу с “Кристал Пэлас” (10 апреля. — Прим. “Чемпионата”). Сегодня его ждёт сканирование, более точно смогу сказать завтра.
Пер Мертезакер готов сыграть. Чех завтра недоступен. Возможно, в понедельник он приступит к тренировкам», — цитирует Венгера Mirror.
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