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4 апреля 2017, 12:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мертезакер может сыграть с «Вест Хэмом», Чех приступит к тренировкам 10 апреля

Защитник Пер Мертезакер восстановился после травмы и готов помочь «Арсеналу» в матче 31-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед».

Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «канониров» Арсен Венгер.

«Окслейд-Чемберлен и Рэмси сегодня пройдут тесты, но есть шанс, что они будут доступны завтра. Косельни, увы, не сыграет. Возможно, он будет доступен к матчу с “Кристал Пэлас” (10 апреля. — Прим. “Чемпионата”). Сегодня его ждёт сканирование, более точно смогу сказать завтра.

Пер Мертезакер готов сыграть. Чех завтра недоступен. Возможно, в понедельник он приступит к тренировкам», — цитирует Венгера Mirror.

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