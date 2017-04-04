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4 апреля 2017, 11:59 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

ФК «Полтава» отказался переносить матч Кубка Украины с «Шахтером» на другой стадион

Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон заявил, что футбольный клуб «Полтава» отказался переносить игру с «Шахтером» на другой стадион, несмотря на непригодное для игры качество газона. Об этом сообщает SportArena со ссылкой на телеканал «Футбол 1».

Президент украинской <nobr>Премьер-лиги</nobr> Владимир Генинсон заявил что футбольный клуб Полтава отказался переносить игру с Шахтером на другой стадион несмотря на непригодное для игры качество газона. Об этом сообщает SportArena со ссылкой на телеканал Футбол 1. Увеличить
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Многострадальный поединок Кубка Украины между «Полтавой» и «Шахтером» должен состояться уже завтра, 5 апреля, однако его судьба вновь под вопросом из-за удручающего состояния газона на стадионе полтавского клуба.

«Ужасное поле в Полтаве. Мы написали письмо в клуб с просьбой о переносе матча на стадион “Ворскла” имени Бутовского, но они отказались», — прокомментировал ситуацию Владимир Генинсон.

«Если только директор матча и арбитр определят, что на этом поле играть нельзя, тогда КДК ФФУ будет опять решать, форс-мажор это или нет».

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин раскритиковал состояние газона на стадионе «Локомотив» в Полтаве, где должен состояться матч.

«Все понимают, что проводить игру там невозможно, кроме самой «Полтавы», которая настаивает, чтобы матч состоялся именно на этом поле. Но есть же какие-то правила, требования и обязательства, которые нужно выполнять. Если вы уже дошли до такого уровня, до ¼ финала Кубка, то предоставьте нормальный газон. Должно быть стыдно проводить матчи на таких полях и клубам, и футбольным органам, которые разрешают это делать. Мы никого не спасаем, а топим наш турнир.

Директор матча и комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований рекомендуют не проводить матч на этом поле, а перенести его на стадион «Ворскла». Надеюсь, что к рекомендациям прислушаются и примут правильное решение, — отметил Палкин.

Матчи ¼ финала Кубка Украины должны состояться в эту среду. В них встретятся «Полтава» — «Шахтер» и «Нефтяник-Укрнафта» — «Динамо».

Оба поединка должны были состояться еще в конце ноября минувшего года, но были отменены из-за оледенения газона на обоих аренах.

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