ФК «Полтава» отказался переносить матч Кубка Украины с «Шахтером» на другой стадион
Президент украинской
Премьер-лиги Владимир Генинсон заявил, что футбольный клуб «Полтава» отказался переносить игру с «Шахтером» на другой стадион, несмотря на непригодное для игры качество газона. Об этом сообщает SportArena со ссылкой на телеканал «Футбол 1».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Многострадальный поединок Кубка Украины между «Полтавой» и «Шахтером» должен состояться уже завтра, 5 апреля, однако его судьба вновь под вопросом
«Ужасное поле в Полтаве. Мы написали письмо в клуб с просьбой о переносе матча на стадион “Ворскла” имени Бутовского, но они отказались», — прокомментировал ситуацию Владимир Генинсон.
«Если только директор матча и арбитр определят, что на этом поле играть нельзя, тогда КДК ФФУ будет опять решать,
Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин раскритиковал состояние газона на стадионе «Локомотив» в Полтаве, где должен состояться матч.
«Все понимают, что проводить игру там невозможно, кроме самой «Полтавы», которая настаивает, чтобы матч состоялся именно на этом поле. Но есть же
Директор матча и комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований рекомендуют не проводить матч на этом поле, а перенести его на стадион «Ворскла». Надеюсь, что к рекомендациям прислушаются и примут правильное решение, — отметил Палкин.
Матчи ¼ финала Кубка Украины должны состояться в эту среду. В них встретятся «Полтава» — «Шахтер» и «Нефтяник-Укрнафта» — «Динамо».
Оба поединка должны были состояться еще в конце ноября минувшего года, но были отменены
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter