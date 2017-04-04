Лионель Месси подпишет новый пятилетний контракт с «Барселоной» в мае

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По данным источника, Хорхе Месси, отец и представитель интересов аргентинского нападающего, уже запланировал визит в Барселону в мае, чтобы завершить процесс переподписания контракта.

Срок действующего соглашения 29-летнего футболиста заканчивается в июне 2018 года.

Месси с начала карьеры выступает в «Барселоне». В составе каталонцев он стал 8-кратным чемпионом Испании, 4-кратным обладателем Кубка Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов, трижды — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.