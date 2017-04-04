Лионель Месси подпишет новый пятилетний контракт с «Барселоной» в мае
МОСКВА, 4 апр —
Р-Спорт. Форвард сборной Аргентины по футболу Лионель Месси подпишет новый пятилетний контракт с «Барселоной» в мае, сообщает Cadena Ser.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По данным источника, Хорхе Месси, отец и представитель интересов аргентинского нападающего, уже запланировал визит в Барселону в мае, чтобы завершить процесс переподписания контракта.
Срок действующего соглашения 29-летнего футболиста заканчивается в июне 2018 года.
Месси с начала карьеры выступает в «Барселоне». В составе каталонцев он стал 8-кратным чемпионом Испании, 4-кратным обладателем Кубка Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов, трижды — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter