Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29306143/
4 апреля 2017, 10:30 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Лионель Месси подпишет новый пятилетний контракт с «Барселоной» в мае

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт. Форвард сборной Аргентины по футболу Лионель Месси подпишет новый пятилетний контракт с «Барселоной» в мае, сообщает Cadena Ser.

<em>МОСКВА 4 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Форвард сборной Аргентины по футболу <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> подпишет новый пятилетний контракт с Барселоной в мае сообщает Cadena Ser. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По данным источника, Хорхе Месси, отец и представитель интересов аргентинского нападающего, уже запланировал визит в Барселону в мае, чтобы завершить процесс переподписания контракта.

Срок действующего соглашения 29-летнего футболиста заканчивается в июне 2018 года.

Месси с начала карьеры выступает в «Барселоне». В составе каталонцев он стал 8-кратным чемпионом Испании, 4-кратным обладателем Кубка Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов, трижды — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Хавбек «Барселоны» Рафинья пропустит 3−4 недели из-за травмы мениска

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара пропустит три-четыре недели из-за травмы мениска колена правой ноги, полученной во время матча 29-го тура чемпионата Испании с «Гранадой» (4:1), информирует Sport.
Еще 7 новостей  Все новости
3 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США