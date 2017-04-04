Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29305707/
4 апреля 2017, 10:35 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Белорусский футболист забил самый нелепый гол сезона, побывав в нокдауне

Полузащитник светлогорского «Химика» Алексей Пугач забил курьезный мяч, который мог бы претендовать на звание самого нелепого в сезоне.

Однако этот курьезный мяч не спас его команду от поражения. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Vesti.kz

20-летний хавбек отличился в товарищеском матче против бобруйской «Белшины». Эпизод произошел во втором тайме. Защитник «Белшины» пытался вынести мяч подальше от своей штрафной, но попал в лицо набегавшему Пугачу.

В результате хавбек «Химика» оказался в нокдауне, а мяч от его головы эффектным парашютом залетел за шиворот вратарю «Бельшины».

Стоит отметить, что курьезный гол Пугача не спас его команду от поражения. Поединок в Бобруйске завершился минимальной победой «Белшины» со счетом 2:1.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
4 апреля

Капитан "Барыса" Боченски может пропустить чемпионат мира по хоккею

СМИ оценили шансы Головкина обойти Уорда и стать новым королем P4P в этом году

Белорусский футболист забил самый нелепый гол сезона, побывав в нокдауне