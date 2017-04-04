Белорусский футболист забил самый нелепый гол сезона, побывав в нокдауне

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20-летний хавбек отличился в товарищеском матче против бобруйской «Белшины». Эпизод произошел во втором тайме. Защитник «Белшины» пытался вынести мяч подальше от своей штрафной, но попал в лицо набегавшему Пугачу.

В результате хавбек «Химика» оказался в нокдауне, а мяч от его головы эффектным парашютом залетел за шиворот вратарю «Бельшины».

Стоит отметить, что курьезный гол Пугача не спас его команду от поражения. Поединок в Бобруйске завершился минимальной победой «Белшины» со счетом 2:1.