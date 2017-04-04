Состав «Кайрата» оказался самым дорогим в КПЛ после закрытия трансферного окна

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Согласно данным авторитетного сайта Transfermarkt, стоимость состава «Кайрата» оценивается в 20,58 миллиона евро. «Астана» с «ценником» 18,9 миллиона евро по-прежнему на втором месте. При этом еще в прошлом сезоне состав «Астаны» оценивался в 20,25 миллиона евро, тогда как футболисты «Кайрата» — в 14,23 миллиона евро.

На третье место в этом списке поднялся шымкентский «Ордабасы». Южноказахстанский клуб оценивается в 11,4 миллиона евро. Состав команды стал дороже после приобретения аргентинского легионера российского клуба «Урал» Гильермо Фонтанело. Сумма трансфера составила 1,8 миллиона евро.

На четвертую позицию спустился «Актобе», стоимость состава которого оценивается в 10,90 миллиона евро. Стоимость главной сенсации чемпионата — кызылординского «Кайсара», который занимает девятую строчку в данном рейтинге, составляет 5,88 миллиона евро. Замыкает рейтинг клубов премьер-лиги уральский «Акжайык». Общая стоимость игроков этой команды составляет 4,88 миллиона евро.

Напомним, что сегодня состоятся два перенесенных матча 18-го тура чемпионата страны. «Тобол» дома примет «Ордабасы», а «Кайрат» постарается прервать безвыигрышную серию в матче против «Иртыша».