Состав «Кайрата» оказался самым дорогим в КПЛ после закрытия трансферного окна
Алматинский «Кайрат» оказался на первом месте по стоимости состава среди клубов казахстанской
премьер-лиги после закрытия трансферного окна, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Согласно данным авторитетного сайта Transfermarkt, стоимость состава «Кайрата» оценивается в 20,58 миллиона евро. «Астана» с «ценником» 18,9 миллиона евро
На третье место в этом списке поднялся шымкентский «Ордабасы». Южноказахстанский клуб оценивается в 11,4 миллиона евро. Состав команды стал дороже после приобретения аргентинского легионера российского клуба «Урал» Гильермо Фонтанело. Сумма трансфера составила 1,8 миллиона евро.
На четвертую позицию спустился «Актобе», стоимость состава которого оценивается в 10,90 миллиона евро. Стоимость главной сенсации чемпионата — кызылординского «Кайсара», который занимает девятую строчку в данном рейтинге, составляет 5,88 миллиона евро. Замыкает рейтинг клубов
Напомним, что сегодня состоятся два перенесенных матча 18-го тура чемпионата страны. «Тобол» дома примет «Ордабасы», а «Кайрат» постарается прервать безвыигрышную серию в матче против «Иртыша».
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