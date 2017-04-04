«Окжетпес» подписал экс-кандидата в сборную Казахстана в последний день трансферного окна

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соглашение с воспитанником карагандинского футбола рассчитано до конца сезона. Последним клубом Шаффа был «Алтай», который сначала был исключен из числа участников казахстанской премьер-лиги 2017 года из-за проблем с прохождением сертификации, а позже отправлен во вторую лигу.

Также в КПЛ Шафф выступал за «Шахтер» (2008−2010), «Атырау» (2011−2012), «Тараз» (2013) и «Жетысу» (2014). Привлекался в молодежную сборную Казахстана и даже обратил внимание на себя главного тренера национальной сборной Юрия Красножана, но дебютировать в главной команде страны ему не удалось.

Добавим, что 3 апреля закрылось трансферное окно в Казахстане. Возможно, и другие клубы успели в последний день заявить еще некоторых новичков, о чем будет объявлено в ближайшее время.