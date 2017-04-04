Габриэл Жезус возобновил тренировки с «Манчестер Сити»

19-летний бразильский форвард травмировался в матче 25-го тура АПЛ с «Борнмутом» (2:0) 13 февраля. Бразилец получил перелом плюсневой кости и перенёс операцию.



После перехода в «Манчестер Сити» зимой нападающий успел принять участие в четырёх матчах АПЛ, забил три гола и отдал одну голевую передачу.