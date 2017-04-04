Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29302828/
4 апреля 2017, 0:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Габриэл Жезус возобновил тренировки с «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус возобновил тренировки. Жезус участвовал в сегодняшнем занятии «горожан» и сейчас работает над набором кондиций, информирует Sky Sports. Пока игрок тренируется с ограничениями.

19-летний бразильский форвард травмировался в матче 25-го тура АПЛ с «Борнмутом» (2:0) 13 февраля. Бразилец получил перелом плюсневой кости и перенёс операцию.

После перехода в «Манчестер Сити» зимой нападающий успел принять участие в четырёх матчах АПЛ, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

Манчестер Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!